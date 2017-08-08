Стала известна тема следующего Met Gala

После размышлений о китайском стиле и творчестве Рэй Кавакубо организаторы Met Gala — культового костюмированного бала при нью-йоркском Метрополитен-музее — предложат одеться в паранджу и платья с изображением Иисуса. По информации издания WWD, темой предваряющей бал выставки станет «Мода и религия», которая уже не раз была воспета в коллекциях брендов Jean Paul Gaultier, Givenchy, Dolce & Gabbana, J.W.Anderson, Prabal Gurung и Jeremy Scott. Джон Гальяно, который был креативным директором Christian Dior с 1996 по 2011 годы, даже выводил на подиум римского папу с кадилом (ненастоящего, разумеется), чем навлек на себя нападки со стороны оскорбленных верующих.