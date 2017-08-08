Стала известна тема следующего Met Gala

После размышлений о китайском стиле и творчестве Рэй Кавакубо организаторы Met Gala — культового костюмированного бала при нью-йоркском Метрополитен-музее — предложат одеться в паранджу и платья с изображением Иисуса. По информации издания WWD, темой предваряющей бал выставки станет «Мода и религия», которая уже не раз была воспета в коллекциях брендов Jean Paul Gaultier, Givenchy, Dolce & Gabbana, J.W.Anderson, Prabal Gurung и Jeremy Scott. Джон Гальяно, который был креативным директором Christian Dior с 1996 по 2011 годы, даже выводил на подиум римского папу с кадилом (ненастоящего, разумеется), чем навлек на себя нападки со стороны оскорбленных верующих.

  • Рената Литвинова в съемке для «Собака.ru», 2013 год 

  •  Christian Dior, 2000 год 

  • Jeremy Scott, 2017 год

  • Dolce & Gabbana, 2013 год

  • Givenchy, 2012 год

  • J.W. Anderson, 2013 год

  • Dolce & Gabbana, 2013 год

  • Jean Paul Gaultier, 2006 год

  • Jeremy Scott, 2017 год

  • Givenchy, 2012 год

Какие еще аллюзии возродит Met Gala, пока неизвестно, — Институт костюма и куратор мероприятия Анна Винтур никак не прокомментировали поступившую в WWD информацию. Реакцию на слухи стоит ждать ближе к весне: бал традиционно проходит в начале мая и собирает на красной дорожке рекордное количество знаменитостей. В прошлом году костюмами отличились Рианна, Белла Хадид и Кендалл Дженнер, а саму выставку посетили 752 995 человек. 

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