Стало известно, из чего делают одежду героев «Игры Престолов»

На фоне популярности сериала «Игра престолов» СМИ раскапывают новые подробности всего, что касается фэнтези-вселенной. В сети появилось архивное видео с выступлением художницы по костюмам Мишель Клэптон, которая рассказала, что мантии Джона Сноу и Тириона Ланнистера делаются из дешевых ковров IKEA за 15 и 30 долларов. Специально для эпизодов ковры бреют, режут, добавляют кожаные элементы и искусственно состаривают. «Это у нас что-то вроде религии», – объясняет Клэптон.

Напомним, «Игра престолов» — один из самых дорогих телесериалов в истории. Стоимость производства каждой серии эксперты оценивают в 10 миллионов долларов, а команда костюмеров состоит из 100 человек. В данный момент канал HBO транслирует седьмой эпизод культового кинопроекта. 

 

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