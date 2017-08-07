Стало известно, из чего делают одежду героев «Игры Престолов»

На фоне популярности сериала «Игра престолов» СМИ раскапывают новые подробности всего, что касается фэнтези-вселенной. В сети появилось архивное видео с выступлением художницы по костюмам Мишель Клэптон, которая рассказала, что мантии Джона Сноу и Тириона Ланнистера делаются из дешевых ковров IKEA за 15 и 30 долларов. Специально для эпизодов ковры бреют, режут, добавляют кожаные элементы и искусственно состаривают. «Это у нас что-то вроде религии», – объясняет Клэптон.