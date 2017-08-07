Идеальные вещи для тренировок в новой фитнес-коллекции марки Tezenis

Tezenis выпустил идеальную спортивную одежду для тех, кто еще не успел подготовиться к отпуску. Это эластичные кроп-топы с мотивирующими надписями, «цветочные» боди и леггинсы, а также закрытые вещи для дебютанток фитнес-движения: худи, брюки с лампасами и мягкие джемперы. Каждая модель из коллекции «помечена» конкретным орнаментом и идет в комплекте, но их также можно миксовать между собой: серо-розовую футболку — с джоггерами с поп-арт принтом, а свободные шорты на кулиске — с белой футболкой-борцовкой.