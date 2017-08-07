Сумка-мусорка, скейтборд с рейверами и еще 11 модных вещей августа

Культовые двухцветные туфли Chanel с черным носом с легкой руки Карла Лагерфельда превратились в замшевые ботильоны на небольшом каблуке. Но дизайнер не покушался на святое — формой и высотой подъема он вдохновился, разглядывая архивные фотографии Коко Шанель. Ей, любительнице верховой езды, в 1920-х было удобно (и скандально) носить полусапожки с твидовыми двойками на конные прогулки по поместью ее друга герцога Вестминстерского. Потом они перекочевали в ее городской гардероб и за шестьдесят лет становились то мотоботинками, то луноходами, то ботфортами. Непременным оставался лишь черный мысок. Однажды мадемуазель сказала: «Четырех пар обуви мне хватит для кругосветного путешествия». Мы согласны, если это будут двухцветные модели. (Chanel)