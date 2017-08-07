Каждый месяц наш директор отдела моды Ксения Гощицкая составляет гид по главным фэшн-релизам. В августе она советует инвестировать в искусство: приобрести клатч-оммаж Марселю Дюшану и костюмы с принтами стрит-арт художников.
Сумка-мусорка, скейтборд с рейверами и еще 11 модных вещей августа
Тигры с японских гравюр художников эпохи Эдо неожиданно прокрались в осенние коллекции. Например, на халаты Etam. (Etam)
Джереми Скотт, главный по Moschino, продолжает дело Марселя Дюшана и делает клатчи на манер объектов «реди-мейд» вроде этого мусорного бачка. (Bosco)
Босоножки Geox сделаны из главного материала осени — бархата, подняты на суперактуальную платформу и имеют самый правильный оттенок запылившейся чайной розы. Носить — с мерцающими серыми гольфами. (Geox)
Крис Ван Аш взял лучшее из 1990-х — рейв и нью-вейв — и сделал очень брутальную и стритовую коллекцию для Dior Homme. Не обошлось и без искусства: принты для скейтбордов, бомберов и кейпов одолжил американский художник Дэн Уитц. (Babochka)
Николя Жескьер объявил, что в моде нет границ, поэтому на классических моделях сумок Louis Vuitton распустились редкие восточные цветы, роскошные лисьи шубы напоминают о Сибири, платья в клетку — о Шотландии, а переливающиеся брюки из наноткани будто прибыли сверхскоростным из Токио. Николя, нет так нет! (Louis Vuitton)
Французский бренд Weill отмечает 125-летие парадом самых лучших луков за всю историю. Мы выбираем трикотажное асимметричное платье из 1970-х. (Weill)
Сумка-шопер Gerard Darel будто бы сделана из космической фольги, но полезна в самых земных ситуациях. Кажется, в нее влезает абсолютно все! (Gerard Darel)
В итальянской марке Twin Set выбрали самые красивые цветы из натюрмортов малых голландцев и повторили их в акварели на непременном черном фоне. («Кенгуру»)
Почему именно эта плетеная сумка-корзина из новой коллекции Dolce & Gabbana идеальна для августовского пикника? Потому что в нее влезает не одна, а целых две бутылочки рислинга. (ДЛТ)
Брутальные серьги-карабины Michael Kors Collection требуют в пару либо пастельных шелковых блуз для контраста, либо строгих стальных костюмов-троек для усиления эффекта. (ДЛТ)
Культовые двухцветные туфли Chanel с черным носом с легкой руки Карла Лагерфельда превратились в замшевые ботильоны на небольшом каблуке. Но дизайнер не покушался на святое — формой и высотой подъема он вдохновился, разглядывая архивные фотографии Коко Шанель. Ей, любительнице верховой езды, в 1920-х было удобно (и скандально) носить полусапожки с твидовыми двойками на конные прогулки по поместью ее друга герцога Вестминстерского. Потом они перекочевали в ее городской гардероб и за шестьдесят лет становились то мотоботинками, то луноходами, то ботфортами. Непременным оставался лишь черный мысок. Однажды мадемуазель сказала: «Четырех пар обуви мне хватит для кругосветного путешествия». Мы согласны, если это будут двухцветные модели. (Chanel)
В Tom Tailor выпустили маст-хэв сезона — ослепительно-желтый дождевик, цвет которого позволяет перепрыгивать лужи с особым оптимизмом. (Tom Tailor)
В Timberland премьера! Модель Kiri Up придумал дизайнер Альберто дель Бьонди. Он совершенно по-итальянски нашел баланс между красотой и функциональностью, поэтому с платьями эти кроссовки будут смотреться отлично. (Timberland)
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: архивы пресс-служб
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