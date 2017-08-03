Белая эмиграция и стрит-культура в новой коллекции Saint-Tokyo

дизайнер Saint-Tokyo

Я постарался смешать ощущение того времени и добавить к нему часть современной уличной культуры. Отсюда появились объемные пальто и спортивные топы, но в сочетании с кружевом, бархатной отделкой, перьями и ручной вышивкой. Также в коллекции есть футболки с принтом «Marlboro boat» — он выполнен в виде огромной пачки сигарет, но на самом деле это название английского военного корабля, на котором спаслась бегством мать царя Мария Федоровна.

Серые лонгсливы переходят в золотые перчатки, а вечерние брюки расшиты пайетками и миксуются с гигантскими пуховиками, — все это было сделано для того, чтобы соединить два разных направления и пофантазировать о том, как люди, покидая свою Родину, уносили на себе все самое ценное.