Финалист «Новые имена в дизайне-2014» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юра Питенин представил лукбук новой коллекции своего бренда Saint-Tokyo. В ней — плюшевые оверсайз-куртки, треники с брендированными лампасами, остромодные юбки в сетку и корсеты, надетые поверх платьев-тренчей. Как объяснил дизайнер, коллекция была вдохновлена судьбами аристократии и интеллигенции, которые покинули страну в период белой эмиграции 1917 года и подверглись колоссальным изменениям в строе и укладе своей жизни.
Белая эмиграция и стрит-культура в новой коллекции Saint-Tokyo
Юрий Питенин
дизайнер Saint-Tokyo
Я постарался смешать ощущение того времени и добавить к нему часть современной уличной культуры. Отсюда появились объемные пальто и спортивные топы, но в сочетании с кружевом, бархатной отделкой, перьями и ручной вышивкой. Также в коллекции есть футболки с принтом «Marlboro boat» — он выполнен в виде огромной пачки сигарет, но на самом деле это название английского военного корабля, на котором спаслась бегством мать царя Мария Федоровна.
Серые лонгсливы переходят в золотые перчатки, а вечерние брюки расшиты пайетками и миксуются с гигантскими пуховиками, — все это было сделано для того, чтобы соединить два разных направления и пофантазировать о том, как люди, покидая свою Родину, уносили на себе все самое ценное.
Все вещи из осенне-зимнего лукбука вскоре появятся на сайте saint-tokyo.ru, в шоу-руме на Уральской, 13, а также в сети бутиков Very. Ценовой диапазон коллекции — от 4000 рублей (за базовые футболки) до 170 000 рублей (за парки).
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