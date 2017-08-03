«Бабушка-style»: как носить косынку по-модному

Самые модные сделаны из шелка и переливаются на свету — такие как раз были в весенне-летней коллекции Alexander Terekhov. Помимо логотипа российской марки и надписи «Love», на платках красовались портреты девушек в одежде от того же дизайнера — платье с бантом на шее и морском сарафане с открытыми плечами. Идеологи других марок помещают на платки полоску, клетку, павлопосадские узоры и цветы, которые так любит королева Елизавета II. Этот головной убор не раз спасал ее прическу от ветра и моросящего дождя, а образы — от модного провала. Пример можно также брать с певицы Рианны: она повязывает косынку поверх спортивной бейсболки Supreme, оборачивая ее вокруг шеи и миксуя с другими маст-хэвами грядущего сезона: костюмом из денима, кроп-топом и дутой курткой.