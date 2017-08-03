Когда бейсболки, береты и жокейские фуражки наскучивают, дизайнеры обращаются к неисчерпаемой классике — стилю 50-х и 60-х годов. Тогда три главных американских трендсеттера — Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и Брижит Бардо — носили косынки, скромно повязывая их под подбородком. Современные модификации аксессуара получили воплощение в коллекциях Gucci, Stella McCartney и Moschino, которые сочетают их с другими остромодными вещами сезона.
«Бабушка-style»: как носить косынку по-модному
Для человека, рожденного в России, платки имеют нерушимые ассоциации со стилем бабушек, «Аленушки» из сказки и комсомолок с обложек «Огонька». А те, кто вырос на голливудских фильмах, помнит, как в косынке и «кошачьих» очках ездили по круизам молодые старлетки. Обе коннотации соединила в тренд Лотта Волкова — дочь моряка из Владивостока, которая, отучившись в Central Saint Martins, стала делать показы для Gosha Rubchinskiy, Vetements и Balenciaga. C ее подачи однотонные серо-зеленые платки кастомизировали ассиметричные дутые куртки и юбки длины миди. Дух аля-рус, популярный сегодня на западе, воплотился при помощи его главной фэшн-символики, которую легко можно найти на старых семейных снимках и отчетах со стрит-стайла четырехлетней давности. В то время глэм-троица из Москвы — Ульяна Сергеенко, Мирослава Дума и Елена Перминова — надевали косынки на показы Dior, Chanel и Valentino в целях популяризации «исконно-русского» стиля на Западе.
Фидбек случился только в этом году, когда дизайнеры показали коллекции грядущей осени и зимы. В них Gucci, который любит поиграть с предметами «бабушкиного» гардероба, комбинировал косынки с костюмами в цветок и питоновым тотал-луком из приталенного пальто, сумки Bamboo и ботинок. Moschino разнообразили ими серые пальто и костюмы с нашивками, Stella McCartney — стеганую кантри-фуфайку, а бренд MSGM показал, что платки можно носить вообще с чем угодно: от кружевных пиджаков и плиссированных полупрозрачных юбок до спортивных бомберов и ботинок со звездами. Главное — подобрать головной убор правильного цвета и ткани.
Самые модные сделаны из шелка и переливаются на свету — такие как раз были в весенне-летней коллекции Alexander Terekhov. Помимо логотипа российской марки и надписи «Love», на платках красовались портреты девушек в одежде от того же дизайнера — платье с бантом на шее и морском сарафане с открытыми плечами. Идеологи других марок помещают на платки полоску, клетку, павлопосадские узоры и цветы, которые так любит королева Елизавета II. Этот головной убор не раз спасал ее прическу от ветра и моросящего дождя, а образы — от модного провала. Пример можно также брать с певицы Рианны: она повязывает косынку поверх спортивной бейсболки Supreme, оборачивая ее вокруг шеи и миксуя с другими маст-хэвами грядущего сезона: костюмом из денима, кроп-топом и дутой курткой.
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