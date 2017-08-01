«Nazdorovie!»: Мэган Виртанен о том, как западные дизайнеры путают Россию

При ближайшем рассмотрении новая коллекция действительно оказывается «русской», но только в том смысле, что создана специально для российского рынка. Ситчики в розочках трудно считать отечественным изобретением, а фасон облегающего платья-комбинации с кружевами традиционен для бренда. Образы утрированной сексуальности от Dolce&Gabbana неизменно популярны у российских покупательниц вот уже 25 лет, это многое говорит о современном русском вкусе, но ровно ничего — о традиционном русском стиле. С другой стороны, павловопосадские шали тоже не имеют никакого отношения к русскому традиционному костюму, да и прочно вошли в народный быт только в начале 20 века, что не мешает им сейчас считаться истинно русскими.