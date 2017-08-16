Похоже, мы нашли самый красивый Instagram с платьями российских дизайнеров

фотограф, блогер @hobopeeba

Наряды я снимала всегда — они помогают подчеркнуть красоту девушки, окружающего мира, их единство. Сюжеты для фотографий всегда строятся по-разному: иногда мы находим интересное место и готовимся к нему, подбирая платье и аксессуары по цвету и стилю, иногда идем от одежды и ищем ей подходящее обрамление. Недавно удалось поработать с Верой Брежневой, которую я сняла в Парижской национальной опере, на фоне Эйфелевой башни, мосту Александра III и неподалеку от Лувра. Вера шикарна и результат фотосессии с ней получился соответствующий!