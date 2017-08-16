Кристина Макеева из Москвы ведет свой Instagram c 2012 года: сначала она, как все, выкладывала в сеть личные снимки с «ужасающими» желтыми фильтрами и черными рамками, а потом стала фотографировать Котлету — рыжего кота, который сыскал славу интернет-любимчика. Резко возросшее количество подписчиков позволило Кристине много путешествовать и звать с собой моделей, блогеров, балерин и певиц. Всех их девушка фотографирует в красивейших локациях: лавандовых полях в Провансе, горах Каппадокии и сказочных замках Мон-Сен-Мишеля, наряжая в платья от Алены Ахмадуллиной и Ольги Сказкиной, брендов So Number One и Sunny Fox, а также небольших российских ателье.
Похоже, мы нашли самый красивый Instagram с платьями российских дизайнеров
Кристина Макеева
фотограф, блогер @hobopeeba
Наряды я снимала всегда — они помогают подчеркнуть красоту девушки, окружающего мира, их единство. Сюжеты для фотографий всегда строятся по-разному: иногда мы находим интересное место и готовимся к нему, подбирая платье и аксессуары по цвету и стилю, иногда идем от одежды и ищем ей подходящее обрамление. Недавно удалось поработать с Верой Брежневой, которую я сняла в Парижской национальной опере, на фоне Эйфелевой башни, мосту Александра III и неподалеку от Лувра. Вера шикарна и результат фотосессии с ней получился соответствующий!
В начале августа на карте фото-путешествий Кристины появился Санкт-Петербург: девушка сделала кадр на фоне Санкт-Петербургской соборной мечети. Текстура платья модели повторяла мозаику фасада здания, которое подписчики @hobopeeba спутали с постройками в Самарканде и Исфахана.
Cappadocia, Turkey, model: @mary_mur_ // Ух, какая погода сегодня в Москве. С утра было фееричное: пели птицы во все горло и шел снег. На фоне зелени. А сейчас он там лежит 🤦🏻♀️. Поэтому всем ангела из Каппадокии в ленты. А мы уже отоспались после путешествия свои положенные 36 часов подряд и готовы к новым свершениям.
Provence, Valensole // Дааааа, мы уехали на отдых в Прованс 🙈. Тут жараааааа. И лаванда, которую уже потихоньку сбривают. Мы здесь путешествуем вместе с @easyfrenchclub, сервиса готовых маршрутов по многим провинциям Франции. Их смысл в том, что вы покупаеие готовый маршрут в электронном виде, полностью расписанный по дням и часам, со всеми рекомендациями, картой и часами посещения интересных мест, собираетесь и едете. Очень удобно на наш взгляд). В следующих постах опишу наш маршрут). В сторисах уже висит Вердонское ущелье, просто огонь!
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