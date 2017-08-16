Похоже, мы нашли самый красивый Instagram с платьями российских дизайнеров

Кристина Макеева из Москвы ведет свой Instagram c 2012 года: сначала она, как все, выкладывала в сеть личные снимки с «ужасающими» желтыми фильтрами и черными рамками, а потом стала фотографировать Котлету — рыжего кота, который сыскал славу интернет-любимчика. Резко возросшее количество подписчиков позволило Кристине много путешествовать и звать с собой моделей, блогеров, балерин и певиц. Всех их девушка фотографирует в красивейших локациях: лавандовых полях в Провансе, горах Каппадокии и сказочных замках Мон-Сен-Мишеля, наряжая в платья от Алены Ахмадуллиной и Ольги Сказкиной, брендов So Number One и Sunny Fox, а также небольших российских ателье. 

  • Каппадокия, Турция

  • Валансоль, Прованс 

  • Платье So Number One

  • Вера Брежнева в Париже

  • Каппадокия, Турция

  • Вера Брежнева в Париже

  • Плащ ISWAG

  • Вера Брежнева в Париже

  • Лук Akhmadullina Dreams

  • Джинсовка Steam Tailor

Кристина Макеева

фотограф, блогер @hobopeeba

Наряды я снимала всегда — они помогают подчеркнуть красоту девушки, окружающего мира, их единство. Сюжеты для фотографий всегда строятся по-разному: иногда мы находим интересное место и готовимся к нему, подбирая платье и аксессуары по цвету и стилю, иногда идем от одежды и ищем ей подходящее обрамление. Недавно удалось поработать с Верой Брежневой, которую я сняла в Парижской национальной опере, на фоне Эйфелевой башни, мосту Александра III и неподалеку от Лувра. Вера шикарна и результат фотосессии с ней получился соответствующий!

  • Санкт-Петербургская соборная мечеть

  • Москва

  • Фотографии Кристины Макеевой на юбке 

  • Вера Брежнева в Париже

  • Каппадокия, Турция

  • Крым

  • Вера Брежнева в Париже

  • Вера Брежнева в Париже

  • Москва

  • Театр МДМ

В начале августа на карте фото-путешествий Кристины появился Санкт-Петербург: девушка сделала кадр на фоне Санкт-Петербургской соборной мечети. Текстура платья модели повторяла мозаику фасада здания, которое подписчики @hobopeeba спутали с постройками в Самарканде и Исфахана. 

 

Provence, Valensole // Дааааа, мы уехали на отдых в Прованс 🙈. Тут жараааааа. И лаванда, которую уже потихоньку сбривают. Мы здесь путешествуем вместе с @easyfrenchclub, сервиса готовых маршрутов по многим провинциям Франции. Их смысл в том, что вы покупаеие готовый маршрут в электронном виде, полностью расписанный по дням и часам, со всеми рекомендациями, картой и часами посещения интересных мест, собираетесь и едете. Очень удобно на наш взгляд). В следующих постах опишу наш маршрут). В сторисах уже висит Вердонское ущелье, просто огонь!

Публикация от Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba)

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