Похоже, мы нашли самый красивый Instagram с платьями российских дизайнеров

Кристина Макеева из Москвы ведет свой Instagram c 2012 года: сначала она, как все, выкладывала в сеть личные снимки с «ужасающими» желтыми фильтрами и черными рамками, а потом стала фотографировать Котлету — рыжего кота, который сыскал славу интернет-любимчика. Резко возросшее количество подписчиков позволило Кристине много путешествовать и звать с собой моделей, блогеров, балерин и певиц. Всех их девушка фотографирует в красивейших локациях: лавандовых полях в Провансе, горах Каппадокии и сказочных замках Мон-Сен-Мишеля, наряжая в платья от Алены Ахмадуллиной и Ольги Сказкиной, брендов So Number One и Sunny Fox, а также небольших российских ателье.