Шарфы-манифесты, футболки «Visitor» и «дедушкины» пиджаки в первой мужской коллекции Walk of Shame

Создатель хрестоматийных женских футболок «I am luxury», повседневных ночнушек и «извинительных» кепок Андрей Артемов устал сопротивляться просьбам фанатов и выпустил первую коллекцию для мужчин. В новую капсулу московского бренда Walk of Shame вошли полосатые рубашки, шерстяные костюмы, белые спортивные шорты, разноцветные худи, майки и носки с кириллицей, а также шарфы-манифесты с названием марки. Многие вещи вполне можно носить и девушкам, тем более, что мода на оверсайз будет актуальна и в следующем сезоне. Именно тогда, зимой, анонсированная resort-коллекция поступит в продажу.