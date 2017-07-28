Создатель хрестоматийных женских футболок «I am luxury», повседневных ночнушек и «извинительных» кепок Андрей Артемов устал сопротивляться просьбам фанатов и выпустил первую коллекцию для мужчин. В новую капсулу московского бренда Walk of Shame вошли полосатые рубашки, шерстяные костюмы, белые спортивные шорты, разноцветные худи, майки и носки с кириллицей, а также шарфы-манифесты с названием марки. Многие вещи вполне можно носить и девушкам, тем более, что мода на оверсайз будет актуальна и в следующем сезоне. Именно тогда, зимой, анонсированная resort-коллекция поступит в продажу.
Шарфы-манифесты, футболки «Visitor» и «дедушкины» пиджаки в первой мужской коллекции Walk of Shame
Напомним, марка Walk of Shame существует с 2011 года и выпускает одежду как для российских модниц— Натальи Гольденберг, Дарьи Веледеевой, Екатерины Мухиной и Дарьи Малыгиной, так и для зарубежных — Кэти Перри, Эль Фаннинг и Каролины Вриланд. В 2014 году Андрей Артемов дебютировал на Aurora Fashion Week, а его коллекции стали продаваться в Петербурге, в бутике Babochka.
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