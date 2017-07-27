25 необычных босоножек из городских магазинов

Обувь, как и другие предметы гардероба, кастомизирована под актуальный трендбук сезона: к нестареющей классике в виде каблука-шпильки, «яйцевидного» изгиба и переплетенных ремешков дизайнеры добавили ироничные нашивки с цветами (Jimmy Choo), сердечками (Gianvito Rossi), ананасами (Dolce & Gabbana) и крыльями (Sophia Webster). Самыми модными босоножками лета считаются пары с мехом — на передней перемычке (в качестве помпонов) или на внутренней стороне туфли (в качестве мягкой подкладки). В похожих, как у сексуальных домохозяек из американских ситкомов, уже вовсю щеголяют Рианна, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, Алекса Чанг и другие героини стрит-стайл хроник.