Конец июля — едва ли не последний шанс прогуляться по городу в туфлях — легких, открытых и надетых под коктейльное полупрозрачное платье. Чтобы быть наготове к внезапной смене погоды с привычной дождливой на теплую солнечную, мы нашли в городских магазинах самые модные и необычные босоножки сезона — со шнурками, бантами и люминесцентными пайетками.
25 необычных босоножек из городских магазинов
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Lera Nena, 8970 рублей (Lomonosova22)
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Gianvito Rossi, 42 100 рублей (dlt.ru)
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Emporio Armani, 31 500 рублей (armani.com)
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Alaia, 57 450 рублей (ДЛТ)
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Senso, 7350 рублей (Nevalenki Store)
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Gianvito Rossi, 46 850 рублей (dlt.ru)
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Dolce & Gabbana, 24 200 рублей (ДЛТ)
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Valentino, 37 620 рублей (Babochka)
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Sophia Webster, 28 650 рублей (dlt.ru)
Обувь, как и другие предметы гардероба, кастомизирована под актуальный трендбук сезона: к нестареющей классике в виде каблука-шпильки, «яйцевидного» изгиба и переплетенных ремешков дизайнеры добавили ироничные нашивки с цветами (Jimmy Choo), сердечками (Gianvito Rossi), ананасами (Dolce & Gabbana) и крыльями (Sophia Webster). Самыми модными босоножками лета считаются пары с мехом — на передней перемычке (в качестве помпонов) или на внутренней стороне туфли (в качестве мягкой подкладки). В похожих, как у сексуальных домохозяек из американских ситкомов, уже вовсю щеголяют Рианна, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, Алекса Чанг и другие героини стрит-стайл хроник.
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Giuseppe Zanotti Design, 48 500 рублей (dlt.ru)
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Tommy Hilfiger, 10 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Kenzo, 42 800 рублей (Rendez-Vous)
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Gianvito Rossi, 46 850 рублей (dlt.ru)
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Emporio Armani, 27 300 рублей (armani.com)
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Gucci, 52 050 рублей (ДЛТ)
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Marni, 27 200 рублей (Au Pont Rouge)
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Fendi, 41 300 рублей (dlt.ru)
Каблуки босоножек тоже поддаются модификации: Kenzo скручивает их в пружину, дизайнеры Marni помещают ближе к стопе, а Джорджо Армани делает шпильку прозрачной, раскрывая детали своего мастерства. От платформы в этом сезоне было решено отказаться — тяжелая гранжевая подошва подождет до октября: туфли оголяют ногу по максимуму и кажутся невесомыми, но при этом подходят к аутдор-вещам — мешковатым худи, джинсам с неровными краями и спортивным гольфам.
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