Dolce & Gabbana выпустили русскую коллекцию

Dolce & Gabbana представил новую капсульную коллекцию одежды и аксессуаров, которая стала презентом итальянских дизайнеров российским женщинам. Специально для магазинов бренда в России были разработаны модели с эксклюзивным цветочным принтом (как на полотнах Коровина): платья-комбинации, укороченные брюки, иконические фирменные черевички, компактные ридикюли с названием «Лючия» (Лючия) — интересно, к какой Людмиле апеллировали итальянцы, — и другие вещи из шифона, поплина, атласа и парчи. О нарядах для суровой русской зимы Доменико Дольче и Стефано Габбана тоже позаботились, прислав своим поклонницам из Москвы и Петербурга утепленные пальто с меховым воротником.

  • Платье Dolce & Gabbana, 175 000 рублей (ДЛТ)

  • Сумка Dolce & Gabbana, 170 500 рублей (ДЛТ)

  • Платье Dolce & Gabbana, 142 500 рублей (ДЛТ)

  • Туфли Dolce & Gabbana, 52 800 рублей (ДЛТ)

  • Сумка Dolce & Gabbana, 178 000 рублей (ДЛТ)

  • Юбка Dolce & Gabbana, 79 950 рублей (ДЛТ)

Все модели из коллекции уже доступны в московских бутиках бренда, универмагах ЦУМ и ДЛТ и на сайте tsum.ru. Их цена варьируется от 52 800 до 178 000 рублей.

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