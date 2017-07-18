Dolce & Gabbana представил новую капсульную коллекцию одежды и аксессуаров, которая стала презентом итальянских дизайнеров российским женщинам. Специально для магазинов бренда в России были разработаны модели с эксклюзивным цветочным принтом (как на полотнах Коровина): платья-комбинации, укороченные брюки, иконические фирменные черевички, компактные ридикюли с названием «Лючия» (Лючия) — интересно, к какой Людмиле апеллировали итальянцы, — и другие вещи из шифона, поплина, атласа и парчи. О нарядах для суровой русской зимы Доменико Дольче и Стефано Габбана тоже позаботились, прислав своим поклонницам из Москвы и Петербурга утепленные пальто с меховым воротником.
Dolce & Gabbana выпустили русскую коллекцию
Все модели из коллекции уже доступны в московских бутиках бренда, универмагах ЦУМ и ДЛТ и на сайте tsum.ru. Их цена варьируется от 52 800 до 178 000 рублей.
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