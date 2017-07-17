Российский бренд Sorry I’m not, одевший Гвен Стефани, певицу Холзи и модель Винни Харлоу, представил четвертую подиумную коллекцию одежды «Утопия». В ней — футболки с надписью «Персонал», толстовки с объемными рукавами, провокационные комбезы, брюки на кулисках, футуристичные олимпийки и платья, похожие на стянутый парашют. Как объясняет создатель марки Никита Моисеенко, «мир Утопии — это параллельная реальность, где свитшот превращается в вечерний наряд, а корсеты становятся повседневностью».
Футболки «Утопия» и «парашютные» платья в новой коллекции Sorry I'm not
В процессе создания коллекции дизайнер вдохновлялся японским sci-fi, фильмом «Равные» с Кристен Стюарт, сериалом «Утэна» и музыкой SONH и The Acid. Хотя мы нашли в лукбуке и другие отсылки: майки с текстом «Can’t believe I still have to protect this fucking shit» («Не могу поверить, что я еще должна защищать это дерьмо») сделаны тем же шрифтом, что и «феминистские» футболки Christian Dior, которые стали фэшн-символом борьбы за эмансипацию женщин. Оммаж работам Марии Грации Кьюри также прослеживается в красных юбках-пачках, полупрозрачных плиссированных мантиях и платьях-бюстье с подчеркнутой грудью.
Показ совмещенной коллекции Sorry I’m Not (в нее одновременно вошла одежда сезонов осень-зима 2017-18 и весна-лето 2018) пройдет осенью. После презентации вещи приедут в магазин Au Pont Rouge.
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