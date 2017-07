Футболки «Утопия» и «парашютные» платья в новой коллекции Sorry I'm not

В процессе создания коллекции дизайнер вдохновлялся японским sci-fi, фильмом «Равные» с Кристен Стюарт, сериалом «Утэна» и музыкой SONH и The Acid. Хотя мы нашли в лукбуке и другие отсылки: майки с текстом «Can’t believe I still have to protect this fucking shit» («Не могу поверить, что я еще должна защищать это дерьмо») сделаны тем же шрифтом, что и «феминистские» футболки Christian Dior, которые стали фэшн-символом борьбы за эмансипацию женщин. Оммаж работам Марии Грации Кьюри также прослеживается в красных юбках-пачках, полупрозрачных плиссированных мантиях и платьях-бюстье с подчеркнутой грудью.