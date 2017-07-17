Как все помешались на коллекции Louis Vuitton x Supreme — от Филиппа Киркоров до Оскара Ренкеля

Вещи из главной коллаборации года — Louis Vuitton и скейтерского бренда Supreme — появились в продаже 14 июля, вызвав массовое помешательство покруче вируса-вымогателя на всех континентах. В России среди тех, кто успел купить красно-белые сумки, комбинезоны с логотипами, чехлы для айфонов и брендированные худи, — Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Евгений Плющенко и главный фэшн-маньяк Петербурга Оскар Ренкель. Последний поехал за сезонным маст-хэвом в Нью-Йорк. «Lady Gaga получила два дня назад, Rihanna вчера, ну вот и до старого плавучего чемодана дошла очередь. Отдельное спасибо Деду Морозу!», — написал Оскар в своем Instagram.
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