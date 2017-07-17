Как все помешались на коллекции Louis Vuitton x Supreme — от Филиппа Киркоров до Оскара Ренкеля

На полках в Москве — в Петербург коллекция не доехала — и в поп-ап сторах в Париже, Лондоне, Пекине, Токио, Сеуле, Лос-Анджелесе и Майами одежда и аксессуары Louis Vuitton x Supreme пролежали недолго: коллекция была раскуплена буквально за пару часов. Остатки теперь можно приобрести только у перекупщиков, которые предлагают пижамные рубашки и футболки за баснословные суммы в полмиллиона рублей. Поэтому все, у кого была возможность приобрести хотя бы маленькую вещь из культового тандема, хвастают этим в социальных сетях, параллельно отвечая на нападки завистников.