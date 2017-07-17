Как все помешались на коллекции Louis Vuitton x Supreme — от Филиппа Киркоров до Оскара Ренкеля

Вещи из главной коллаборации года — Louis Vuitton и скейтерского бренда Supreme — появились в продаже 14 июля, вызвав массовое помешательство покруче вируса-вымогателя на всех континентах. В России среди тех, кто успел купить красно-белые сумки, комбинезоны с логотипами, чехлы для айфонов и брендированные худи, — Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Евгений Плющенко и главный фэшн-маньяк Петербурга Оскар Ренкель. Последний поехал за сезонным маст-хэвом в Нью-Йорк. «Lady Gaga получила два дня назад, Rihanna вчера, ну вот и до старого плавучего чемодана дошла очередь. Отдельное спасибо Деду Морозу!», — написал Оскар в своем Instagram

 

 

На полках в Москве — в Петербург коллекция не доехала — и в поп-ап сторах в Париже, Лондоне, Пекине, Токио, Сеуле, Лос-Анджелесе и Майами одежда и аксессуары Louis Vuitton x Supreme пролежали недолго: коллекция была раскуплена буквально за пару часов. Остатки теперь можно приобрести только у перекупщиков, которые предлагают пижамные рубашки и футболки за баснословные суммы в полмиллиона рублей. Поэтому все, у кого была возможность приобрести хотя бы маленькую вещь из культового тандема, хвастают этим в социальных сетях, параллельно отвечая на нападки завистников. 

 

На злобу дня) 🔻🔻🔻 Только у нас, здоровый юмор могут принять за рекламу того, что уже sold out по всему миру, только у нас тебя тинейджеры, которым что-то не досталось, а они, видите, очереди отстояли, тебя будут проклинать! Это Вы, мои друзья, в очередях не стояли, как мы за колбасой и сыром и прочими деликатесами Советского времени! Все привыкли получать на блюдечке с золотой каемочкой. Так Вы поработайте сколько мы пашем, ведь за этими картинками "красивой жизни" стоит титанический труд, нервы , риски и здоровье , создайте хоть что-нибудь, завоюйте для своей Родины награды, проведите по всему миру и России 180 шоу с 1 млн зрителей ( данные только за последний год ), как я это делаю с нашей командой (артистами и спортсменами ),и Вы тоже будете иметь возможность купить что-то первыми. Так что Фил @fkirkorov ❤️, не планировала быть сегодня на стиле, но пришлось!) ✌🏻Кто знает, тот поймёт, а кто не поймёт, тому не дано понять, увы) #lvsupreme #назлобудня

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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