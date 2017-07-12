Парижский концепт-стор Colette объявил о закрытии

Парижская мекка моды, которая открыла миру бренды Adam Kimmel, Rodarte, Walk of Shame и Vika Gazinskaya, объявила о своем закрытии. В Instagram-аккаунте Colette команда бутика сообщила, что помещение на Сент-Оноре, в которое по сей день съезжаются модники со всего света, перейдет во владение марки Saint Laurent. «Мы рады, что наша локация достанется компании с огромной историей, с которой мы сотрудничали все эти годы», — говорится в официальном заявлении Colette.