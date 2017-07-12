Парижский концепт-стор Colette объявил о закрытии

Парижская мекка моды, которая открыла миру бренды Adam Kimmel, Rodarte, Walk of Shame и Vika Gazinskaya, объявила о своем закрытии. В Instagram-аккаунте Colette команда бутика сообщила, что помещение на Сент-Оноре, в которое по сей день съезжаются модники со всего света, перейдет во владение марки Saint Laurent. «Мы рады, что наша локация достанется компании с огромной историей, с которой мы сотрудничали все эти годы», — говорится в официальном заявлении Colette.
Причиной закрытия стало и то, что основательница магазина Колетт Руссо решила выйти на пенсию. По словам ее дочери и креативного директора Сары Андельман, Colette не может существовать в отрыве от своей главы. Концепт-стор будет работать в онлайне и оффлайне еще несколько месяцев и закроется под занавес своего двадцатилетия, 20 декабря 2017 года.
Напомним, концепт-стор Colette был открыт в Париже в 1997 году и продавал одежду, обувь, аксессуары, косметику, предметы для дома, книги и журналы о моде. Кроме того, в музейных витринах выставлялись самые прогрессивные хай-тек новинки, а американские и европейские дизайнеры (в том числе, Денис Симачев) создавали для Colette капсульные коллекции.
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