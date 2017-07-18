Деним

Из денима, который изначально служил материалом для шахтерской униформы, сегодня готовят все: рубашки, тренчи, кепки, юбки, куртки и кроссовки. Нестареющую с 1853 года классику дизайнеры осовременивают при помощи нашивок, значков и дерзких разрезов. На распродаже их можно купить со скидкой до 50% и обеспечить себя практичной одеждой с долей винтажа — такая подойдет практически к любому образу и будет актуальна дольше одного сезона.