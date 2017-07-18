Распродажа в ДЛТ набирает обороты: универмаг снизил стоимость самой модной одежды сезона, повесив красные ценники на одежду, обувь и сумки. Мы выбрали среди них 50 вещей в ответ актуальным трендам на деним, логоманию, бахрому, оборки и цветочный принт.
Что купить на распродаже: 50 остромодных находок
Бахрома
Главный тренд красных дорожек с аллюзией на «ревущие» 20-е и бохо-шик украшает ярко-зеленые босоножки Gianvito Rossi, «фестивальную» юбку из твида MSGM, клетчатое пальто Chloe и кружевной топ Polo Ralph Lauren.
Бомберы
Бомберы в этом сезоне заменили надоевшие кожаные куртки: они приятны телу, сделаны из самых разных материалов (от шелка и кружева до неопрена) и расшиты бисером. Купить горячий тренд, который не остынет еще как минимум год, можно в ДЛТ со скидкой, а сэкономленные деньги потратить на брюки с лампасами и крупные серьги-кольца для завершения лука.
Деним
Из денима, который изначально служил материалом для шахтерской униформы, сегодня готовят все: рубашки, тренчи, кепки, юбки, куртки и кроссовки. Нестареющую с 1853 года классику дизайнеры осовременивают при помощи нашивок, значков и дерзких разрезов. На распродаже их можно купить со скидкой до 50% и обеспечить себя практичной одеждой с долей винтажа — такая подойдет практически к любому образу и будет актуальна дольше одного сезона.
Оборки
Брутальность отошла на второй план — в моде сентиментальные фильмы, розовые очки и инфантильные вещи. Таковыми их делают бантики, рюши и множественные оборки, которые запросто превратят вас в героиню «Касабланки».
Оверсайз
Шутки на счет того, что лето не придет, уже не вызывают улыбки, полной надежды. Мини-юбки и кроп-топы все же придется отложить до жаркого отпуска, а для городских будней выбрать теплую объемную одежду: оверсайз-джемпер Marc Jacobs или дутую жилетку, как у Сергея Шнурова.
Надписи и нашивки
Мир должен знать, какие лейблы вы покупаете, — названия брендов больше не принято скрывать! Дизайнеры горделиво выносят их прямо на грудь свитшотов и футболок, сопровождая милитари-принтами, андеграундными аппликациями и духовными портретами.
Сумки-шопперы
Маленькие сумочки, в которые нельзя уместить необходимое, больше не в моде. На смену им пришли гигантские с длинными ручками а-ля авоськи для шоппинга, куда можно положить не только косметичку, кошелек и расческу, но также обувь и массивные аксессуары.
Необычная обувь
Обувь, которая на западе именуется как «ugly shoes», у нас популярна лишь среди фэшн-смельчаков. Хотя со скидками, которые ДЛТ объявил на «бабулины сабо», биркенштонки и мюли, они способны стать новым и весьма органичным элементом типично-петербургского стиля.
Прозрачные вещи
«Голое» платье — остромодная вещь сезона, выполненная из кружева, сетки или фатина, откроет душу без лишних прелюдий.
Цветочный принт
Маки, пионы и розовые розы распускаются на каждой весенне-летней неделе моды. Пока они не отцвели, их нужно забрать в гардеробную оранжерею и носить вкупе с классическими брюками, яркими ботинками и небольшим однотонным ридикюлем.
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