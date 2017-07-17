Темнокожие модели, девушки «плюс-сайз», миллениалы, «олдушки» и гопники на подиуме — фэшн-индустрия расширяет свои границы. В этом сезоне в игру вступили папочки, которые ходят по подиуму с детьми и позируют для лукбуков. Рассказываем, почему быть отцом стало модно.
Папа может: как «отцовский» стиль стал новым трендом?
Первым эксплуатировать образа отца стал Демна Гвасалия, в его последнем мужском показе Balenciaga дефилировали не только классические жеманные модели, но и мужчины в возрасте, которые будто случайно зашли на фэшн-шоу по пути из гаража или супермаркета.
«Отцы на прогулке в парке с детьми» — значилось в пресс-релизе к спектаклю, развернутому Демной в парижском Булонском лесу. Дизайнер попросил его героев привести с собой сыновей, дочерей или племянников, чтобы подчеркнуть социальный подтекст показа. Впрочем, о нем также говорил характерный «папский» стиль: пиджаки не по размеру, прямые джинсы, коричневые кожаные лоферы, а также «гавайские» рубашки и «очки Нео» из «Матрицы» — две шаблонные вещи пролетариата в отпуске.
Ту же линию Гвасалия гнул и в весенне-летнем лукбуке Vetements, снятом на улицах Цюриха. В нем — три кадра с полноценными семьями (по заверению бренда, настоящими), и несколько — с предполагаемыми отцами — в заправленных футболках, «гиковских» брюках и спортивной одежде. Демна использовал этот образ не ради иронии, а сделал его символом эволюции марки. С недавних пор Vetements отшивает коллекции на новой фабрике из более качественных и практичных материалов. Для главы семейства, который ходит по магазинам из надобности, а не для удовольствия, эти критерии являются первостепенными: вещь должна служить дольше одного сезона (если это не носки), и подходить как к black-tie костюму, так и к кантри-джинсам.
Среди брендов, которые уже присоединились к «параду отцов»: британский Martine Rose, французский Pigalle и японский Junya Watanabe, которые одели пап «с иголочки» и показали, что они могут выглядеть по-другому. Тенденциозные комплекты из жесткого денима, офисные костюмы с огромными плечами, брюки-шаровары цвета хаки и униформа для бега с шелковым платком — одежда категории «дом-работа-дом» теперь не такая скучная и чопорная. Напротив, она показывает, что родительский дресс-код — это огромное, еще не вспаханное поле для фантазии, доказывающее, что с рождением детей мода не заканчивается.
Отцы — пожалуй, самый неочевидный источник вдохновения для дизайнеров. Фильмы и масс-медиа наделили их стереотипным унылым лицом, неловкими шуточками и абсолютным отсутствием вкуса. Сейчас, на волне усталости от миллениалов, мужчина с ребенком становится новым объектом манипуляции и способом расширить возрастную аудиторию бренда. Для отцов уже выпускают стильные брюки выше пупка, клетчатые рубашки и вьетнамки с носками — похоже, скоро быть «как папа» захотят все, особенно их собственные дети.
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