Папа может: как «отцовский» стиль стал новым трендом?

Первым эксплуатировать образа отца стал Демна Гвасалия, в его последнем мужском показе Balenciaga дефилировали не только классические жеманные модели, но и мужчины в возрасте, которые будто случайно зашли на фэшн-шоу по пути из гаража или супермаркета.

«Отцы на прогулке в парке с детьми» — значилось в пресс-релизе к спектаклю, развернутому Демной в парижском Булонском лесу. Дизайнер попросил его героев привести с собой сыновей, дочерей или племянников, чтобы подчеркнуть социальный подтекст показа. Впрочем, о нем также говорил характерный «папский» стиль: пиджаки не по размеру, прямые джинсы, коричневые кожаные лоферы, а также «гавайские» рубашки и «очки Нео» из «Матрицы» — две шаблонные вещи пролетариата в отпуске.