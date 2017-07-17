Папа может: как «отцовский» стиль стал новым трендом?

Темнокожие модели, девушки «плюс-сайз», миллениалы, «олдушки» и гопники на подиуме — фэшн-индустрия расширяет свои границы. В этом сезоне в игру вступили папочки, которые ходят по подиуму с детьми и позируют для лукбуков. Рассказываем, почему быть отцом стало модно.

  • Balenciaga menswear, весна-лето 2018 

  • Balenciaga menswear, весна-лето 2018

  • Balenciaga menswear, весна-лето 2018

  • Balenciaga menswear, весна-лето 2018

  • Balenciaga menswear, весна-лето 2018

  • Balenciaga menswear, весна-лето 2018

  • Balenciaga menswear, весна-лето 2018

  • Balenciaga menswear, весна-лето 2018

Первым эксплуатировать образа отца стал Демна Гвасалия, в его последнем мужском показе Balenciaga дефилировали не только классические жеманные модели, но и мужчины в возрасте, которые будто случайно зашли на фэшн-шоу по пути из гаража или супермаркета.

«Отцы на прогулке в парке с детьми» — значилось в пресс-релизе к спектаклю, развернутому Демной в парижском Булонском лесу. Дизайнер попросил его героев привести с собой сыновей, дочерей или племянников, чтобы подчеркнуть социальный подтекст показа. Впрочем, о нем также говорил характерный «папский» стиль: пиджаки не по размеру, прямые джинсы, коричневые кожаные лоферы, а также «гавайские» рубашки и «очки Нео» из «Матрицы» — две шаблонные вещи пролетариата в отпуске. 

  • Лукбук Vetements, весна-лето 2018

  • Лукбук Vetements, весна-лето 2018

  • Лукбук Vetements, весна-лето 2018

  • Лукбук Vetements, весна-лето 2018

  • Лукбук Vetements, весна-лето 2018

  • Лукбук Vetements, весна-лето 2018

  • Лукбук Vetements, весна-лето 2018

Ту же линию Гвасалия гнул и в весенне-летнем лукбуке Vetements, снятом на улицах Цюриха. В нем — три кадра с полноценными семьями (по заверению бренда, настоящими), и несколько — с предполагаемыми отцами — в заправленных футболках, «гиковских» брюках и спортивной одежде. Демна использовал этот образ не ради иронии, а сделал его символом эволюции марки. С недавних пор Vetements отшивает коллекции на новой фабрике из более качественных и практичных материалов. Для главы семейства, который ходит по магазинам из надобности, а не для удовольствия, эти критерии являются первостепенными: вещь должна служить дольше одного сезона (если это не носки), и подходить как к black-tie костюму, так и к кантри-джинсам.

  • Pigalle, весна лето 2018

  • Junya Watanabe, весна лето 2018

  • Martine Rose, осень-зима 2017/18

  • Pigalle, весна лето 2018

  • Junya Watanabe, весна лето 2018

  • Martine Rose, осень-зима 2017/18

  • Junya Watanabe, весна лето 2018

  • Pigalle, весна лето 2018

Среди брендов, которые уже присоединились к «параду отцов»: британский Martine Rose, французский Pigalle и японский Junya Watanabe, которые одели пап «с иголочки» и показали, что они могут выглядеть по-другому. Тенденциозные комплекты из жесткого денима, офисные костюмы с огромными плечами, брюки-шаровары цвета хаки и униформа для бега с шелковым платком — одежда категории «дом-работа-дом» теперь не такая скучная и чопорная. Напротив, она показывает, что родительский дресс-код — это огромное, еще не вспаханное поле для фантазии, доказывающее, что с рождением детей мода не заканчивается. 

  • «Ловушка для родителей», 1998 год

  • «Американский пирог», 1999 год 

  • «Дрянные девчонки», 2004 год 

  • «В погоне за счастьем», 2006 год

  • «Эта дурацкая любовь», 2011

  • «Отец невесты», 1991 год 

  • «Европейские каникулы», 1985 год 

  • Гомер Симпсон 

Отцы — пожалуй, самый неочевидный источник вдохновения для дизайнеров. Фильмы и масс-медиа наделили их стереотипным унылым лицом, неловкими шуточками и абсолютным отсутствием вкуса. Сейчас, на волне усталости от миллениалов, мужчина с ребенком становится новым объектом манипуляции и способом расширить возрастную аудиторию бренда. Для отцов уже выпускают стильные брюки выше пупка, клетчатые рубашки и вьетнамки с носками — похоже, скоро быть «как папа» захотят все, особенно их собственные дети.   

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Vetements выпустит совместную коллекцию с DHL

Летние каникулы в Детском клубе ДЛТ

Что носить в следующем году? 10 трендов мужской моды весна-лето 2018

Тренд: почему дизайнеры начали делать грязные кроссовки?

Блестки, перья и винтаж в новой коллекции Alina German

Петербуржцам будут выдавать деньги за рождение первого ребенка

10 самых интересных детских книг

11 мест для детского отдыха за городом