Гангстерские костюмы и сумки с потайным дном в парижском показе Ulyana Sergeenko

Для своеобразной игры в мафию дизайнер выбрала закрытый двор Лицея Генриха IV, и чтобы отдать дань моде эпохи Бурбонов, сделала вторую часть показа более светлой и торжественной. Черные костюмы из плотных тканей сменили любимые Ульяной инфантильные платья-рубашки с цветочным принтом, полупрозрачные юбки с надетым под них боди, а также коктейльные платья с корсетами. Образы хотя и отвечали сегодняшним трендам на бахрому, открытые плечи, оборки и легкую ткань, больше делали крен в ретро-стилистику. Как призналась Ульяна за несколько дней до презентации, в процессе подготовки новой коллекции она обращалась к архивным снимкам своих бабушек, которые вдохновили дизайнера умением одеваться даже в тяжелые времена.