Гангстерские костюмы и сумки с потайным дном в парижском показе Ulyana Sergeenko

Статус официального участника Недели Высокой моды Ульяна Сергеенко получила в прошлом году, однако показывать свои коллекции в Париже она стала задолго до этого. Обычно это были провокационные платья с подчеркнутой грудью или, напротив, закрытые костюмы отличницы — в обоих случаях работы Ульяны расходились в кругах российских и западных знаменитостей едва ли не сразу по завершении кутюрного шоу. В этот раз потенциальный успех коллекции обеспечила ее гангстерская тематика, которая проглядывалась в «грубом» архитектурном крое нарядов, богатых мехах и отдельных деталях: миниатюрных брошах-револьверах, кожаных перчатках и сумках-сундуках, которые предназначались явно не для складирования косметики. 

Для своеобразной игры в мафию дизайнер выбрала закрытый двор Лицея Генриха IV, и чтобы отдать дань моде эпохи Бурбонов, сделала вторую часть показа более светлой и торжественной. Черные костюмы из плотных тканей сменили любимые Ульяной инфантильные платья-рубашки с цветочным принтом, полупрозрачные юбки с надетым под них боди, а также коктейльные платья с корсетами. Образы хотя и отвечали сегодняшним трендам на бахрому, открытые плечи, оборки и легкую ткань, больше делали крен в ретро-стилистику. Как призналась Ульяна за несколько дней до презентации, в процессе подготовки новой коллекции она обращалась к архивным снимкам своих бабушек, которые вдохновили дизайнера умением одеваться даже в тяжелые времена. 

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