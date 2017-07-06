Возрожденный обувной бренд «Два мяча» представил первый полноценный лукбук и промо-ролик. В центре истории — кеды с разноцветными полосками и рифленой подошвой — точно как из гардероба 70-х годов. Фирменная эмблема обуви, которая давно стала частью отечественной истории, отсылает к идеалам спортивного движения: «Быстрее, выше, сильнее!», но кампейн марки показывает, что христоматийные кеды можно носить не только с шортами и олимпийкой. Они вполне подходят и к серому деловому костюму, и к тренчу свободного кроя, и к женственному платью винного цвета, иллюстрируя актуальность модели, которая впервые вошла в производство еще в 1965 году.