Возрожденный обувной бренд «Два мяча» представил первый полноценный лукбук и промо-ролик. В центре истории — кеды с разноцветными полосками и рифленой подошвой — точно как из гардероба 70-х годов. Фирменная эмблема обуви, которая давно стала частью отечественной истории, отсылает к идеалам спортивного движения: «Быстрее, выше, сильнее!», но кампейн марки показывает, что христоматийные кеды можно носить не только с шортами и олимпийкой. Они вполне подходят и к серому деловому костюму, и к тренчу свободного кроя, и к женственному платью винного цвета, иллюстрируя актуальность модели, которая впервые вошла в производство еще в 1965 году.
Возрожденный советский бренд «Два мяча» выпустил первый лукбук
Напомним, в 2016 году выпускник НИУ ВШЭ Евгений Райков открыл онлайн-магазин кед «Два мяча». Новая обувь полностью повторяет дизайн советско-китайских моделей, которые в 60-70-х годах славились своим качеством и практичностью. В кедах «Два мяча» ходили все — от Юрия Гагарина до волка из «Ну, погоди!» и Сережи Сыроежкина из «Приключений Электроника», но достать их было крайне непросто. Сегодня же возрожденные сникеры можно купить прямо из дома: на сайте они представлены в разных цветах и с разным ценником — от 3600 до 4200 рублей.
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