Возрожденный советский бренд «Два мяча» выпустил первый лукбук

Возрожденный обувной бренд «Два мяча» представил первый полноценный лукбук и промо-ролик. В центре истории — кеды с разноцветными полосками и рифленой подошвой — точно как из гардероба 70-х годов. Фирменная эмблема обуви, которая давно стала частью отечественной истории, отсылает к идеалам спортивного движения: «Быстрее, выше, сильнее!», но кампейн марки показывает, что христоматийные кеды можно носить не только с шортами и олимпийкой. Они вполне подходят и к серому деловому костюму, и к тренчу свободного кроя, и к женственному платью винного цвета, иллюстрируя актуальность модели, которая впервые вошла в производство еще в 1965 году. 

Напомним, в 2016 году выпускник НИУ ВШЭ Евгений Райков открыл онлайн-магазин кед «Два мяча». Новая обувь полностью повторяет дизайн советско-китайских моделей, которые в 60-70-х годах славились своим качеством и практичностью. В кедах «Два мяча» ходили все — от Юрия Гагарина до волка из «Ну, погоди!» и Сережи Сыроежкина из «Приключений Электроника», но достать их было крайне непросто. Сегодня же возрожденные сникеры можно купить прямо из дома: на сайте они представлены в разных цветах и с разным ценником — от 3600 до 4200 рублей. 

  • Сережа Сыроежкин («Приключения Электроника») в кедах «Два мяча»

  • Юрий Гагарин в кедах «Два мяча»

  • Виктор Цой в кедах «Два мяча»

  • Волк («Ну, погоди!») в кедах «Два мяча»

  • Шарик («Простоквашино»), по словам создателей мультфильма, тоже носил кеды «Два мяча»

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Converse выпустили кеды с Твитти, Багзом Банни и котом Сильвестром

Тренд: почему дизайнеры начали делать грязные кроссовки?

В сети появились фотографии СССР глазами американца

6 новых брендов одежды, которые перенесут вас в СССР

Александр Невзоров: «Советская еда была простой, вульгарной, нездоровой и от этого восхитительной»

50 фотографий, которые вернут вас в СССР

«Ленфильм» снимет кино о легендарной победе баскетбольной сборной

Прощай, плацкарт! 9 вещей, по которым мы будем скучать