Британский бренд Paul Smith выпустил лимитированную коллекцию с изображением Иссакиевского собора. В нее вошли мужской костюм, женский пиджак а также сумка на длинном широком ремне и сумка-несессер. Как объясняют представители марки, осенне-зимняя капсула посвящена путешествиям, поэтому аллюзия на архитектуру Петербурга в ней неслучайна. В декабре прошлого года город был назван туристической столицей мира, а Иссакиевский собор по праву считается одной из его главных (и самых обсуждаемых сегодня) достопримечательностей.