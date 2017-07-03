Paul Smith посвятил коллекцию Санкт-Петербургу

Британский бренд Paul Smith выпустил лимитированную коллекцию с изображением Иссакиевского собора. В нее вошли мужской костюм, женский пиджак а также сумка на длинном широком ремне и сумка-несессер. Как объясняют представители марки, осенне-зимняя капсула посвящена путешествиям, поэтому аллюзия на архитектуру Петербурга в ней неслучайна. В декабре прошлого года город был назван туристической столицей мира, а Иссакиевский собор по праву считается одной из его главных (и самых обсуждаемых сегодня) достопримечательностей. 

Купить патриотичную одежду и сумки Paul Smith можно в магазине Bosco на Невском проспекте, 11 с сегодняшнего дня. Цена вещей варьируется от 14 810 до 70 200 рублей. 

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