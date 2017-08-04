Девушки, которые пресытились розовой одеждой в детстве и зареклись больше никогда ее не носить, сегодня не устоят: главные маст-хэвы лета окрашены именно в этот цвет. Бархатные полусапожки (Balenciaga), потертые джинсы (Marc Jacobs), ярусные платья (So Number One), брюки-бананы (Vika Gazinskaya) и ридикюль с ананасами (Dolce & Gabbana), будто взятые из гардероба Барби, при сочетании в тотал-луке или с нарядами других оттенков, создают недетский «вау»-эффект.