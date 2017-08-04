Последний пинк моды: 40 розовых вещей в магазинах города

«Розовый — новый черный», — так в этом сезоне считают все дизайнеры, предлагая одеваться в персиковый, пудровый и фуксию с головы до ног. Рассказываем, где в Петербурге найти вещи самого модного цвета от 500 до 254 000 рублей. 

  • Pocket Cat, 9500 рублей (Мыльная белка)

  • Balenciaga, 54 350 рублей (ДЛТ)

  • Marc Jacobs, 30 730 рублей (Au Pont Rouge)

  • Dolce & Gabbana, 56 750 рублей (ДЛТ)

  • Vika Gazinskaya, 22 550 рублей (Babochka)

  • So Number One, 18 000 рублей (So Number One)

  • Mixer, 12 900 рублей (aizel.ru)

  • Marc Cain, 20 930 рублей (Marc Cain)

  • Dolce & Gabbana, 20 950 рублей (ДЛТ)

Девушки, которые пресытились розовой одеждой в детстве и зареклись больше никогда ее не носить, сегодня не устоят: главные маст-хэвы лета окрашены именно в этот цвет. Бархатные полусапожки (Balenciaga), потертые джинсы (Marc Jacobs), ярусные платья (So Number One), брюки-бананы (Vika Gazinskaya) и ридикюль с ананасами (Dolce & Gabbana), будто взятые из гардероба Барби, при сочетании в тотал-луке или с нарядами других оттенков, создают недетский «вау»-эффект. 

  • Gucci, 226 800 рублей (Babochka)

  • Emiliio Pucci, 164 500 рублей (ДЛТ)

  • Kenzo, 8800 рублей (Au Pont Rouge)

  • MSGM, 17 650 рублей (ДЛТ)

  • NarvskayaDostava 500 рублей (Отдел)

  • Saint Laurent, 110 000 рублей (ДЛТ)

  • Terekhov, 12 350 рублей (Babochka)

  • Bao Bao Issey Miyake, 44 310 рублей (Au Pont Rouge)

  • Женская футболка Rochas, 36 500 рублей (Babochka)

  • Saint Laurent, 97 000 рублей (ДЛТ)

Розовый перекликается с другими актуальными тенденциями: рюшами (MSGM), логоманией (Rochas), бомберами (Emilio Pucci, Saint Laurent), косынками (Terekhov), надписями о том, что девочки — это сила, а также металлизированными футуристичными аксессуарами, которые показывают, что розовый — не только наше прошлое, но и будущее. 

  • Мужское поло Givenchy 15 750 рублей (Babochka)

  • Creepy Crawl, 3200 рублей (Отдел)

  • Gosha Rubchinskiy, 7350 рублей (Au Pont Rouge)

  • Huf x Pink Panther, 2990 рублей (Отдел)

  • Мужское поло Uniqlo, 1999 рублей (Uniqlo)

  • Мужской пиджак Giorgio Armani, 43 250 рублей (Babochka)

  • Syndicate Original, 4750 рублей (Отдел)

  • Huf x Pink Panther, 5490 рублей (Отдел)

  • Мужская футболка Dsquared2, 5700 рублей (Babochka)

  • Спутник 1985, 1790 рублей (Отдел)

Лососевый, телесный и лавандовый сегодня носят без стеснения и мужчины: по крайней мере, на мировых подиумах. Инфантильные оттенки ничуть не умаляют брутальность образа, а при правильном свободном крое (Syndicate Original) и декоре в виде звезд (Givenchy), нашивок (Creepy Crawl) и темной оторочки (Huf x Pink Panther), наоборот, подчеркивают ее. 

  • Nevalenki, 9900 рублей (Nevalenki)

  • Valentino, 42 180 рублей (Babochka)

  • Valentino, 254 900 рублей (Babochka)

  • Manolo Blahnik, 62 000 рублей (ДЛТ)

  • Sakura, 7990 рублей (8-store)

  • Marc Jacobs, 9030 рублей (Au Pont Rouge)

  • Saint Laurent, 51 850 рублей (ДЛТ)

  • Женская рубашка Uniqlo, 1999 рублей (Uniqlo)

  • Alexander Wang, 30 900 рублей (ДЛТ)

  • Viktor & Rolf, 26 350 рублей (Au Pont Rouge)

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