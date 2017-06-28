Что носить в следующем году? 10 трендов мужской моды весна-лето 2018

Тапочки / въетнамки / мыльницы

Красота и мода больше не требуют жертв — наоборот, они дают почувствовать себя везде как на диване: в свободных кардиганах-халатах, растянутых футболках, трениках и тапочках. Да, тапочки вышли за пределы квартиры и теперь гармонируют с повседневной одеждой — будь то костюм для офиса, спорта или вечернего рейва. Дизайнеры декорируют их при помощи клепок, надписей и меха, маскируя под более привычную для улицы обувь. Хотя носить тапочки как аутдор-вещь придумали не вчера: Альберт Эйнштейн надевал мохнатые шлепки под брюки со стрелками задолго до того, как это сделали в Gucci и Puma.