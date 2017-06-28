Что носить в следующем году? 10 трендов мужской моды весна-лето 2018

По окончании недель мужской моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже мы подводим итоги всех показов и рассказываем, почему через полгода мужчины будут носить меховые тапочки, кожаные комбезы и розовые олимпийки.

  • Dolce & Gabbana, весна-лето 2018

  • Fendi, весна-лето 2018

  • Palm Angels, весна-лето 2018

  • Versace, весна-лето 2018

  • Fausto Puglisi, весна-лето 2018

  • Haider Ackermann, весна-лето 2018

  • Louis Vuitton, весна-лето 2018

Тапочки / въетнамки / мыльницы

Красота и мода больше не требуют жертв — наоборот, они дают почувствовать себя везде как на диване: в свободных кардиганах-халатах, растянутых футболках, трениках и тапочках. Да, тапочки вышли за пределы квартиры и теперь гармонируют с повседневной одеждой — будь то костюм для офиса, спорта или вечернего рейва. Дизайнеры декорируют их при помощи клепок, надписей и меха, маскируя под более привычную для улицы обувь. Хотя носить тапочки как аутдор-вещь придумали не вчера: Альберт Эйнштейн надевал мохнатые шлепки под брюки со стрелками задолго до того, как это сделали в Gucci и Puma.

  • Y-3, весна-лето 2018

  • Dolce & Gabbana, весна-лето 2018

  • Kenzo, весна-лето 2018

  • SSS World Corp, весна-лето 2018

  • Les Benjamins, весна-лето 2018

  • Sacai, весна-лето 2018

Яркие высокие носки

«Можно ли сочетать тапки с носками?» — пожалуй, самый популярный мужской вопрос после ежесезонной фэшн-мессы. Louis Vuitton, Versace и Fausto Puglisi дают добро, советуя при этом натягивать аксессуар повыше. Раскрашенные в леопардовый, зеленый или в полоску носки становятся центральной частью образа и помогают самовыразиться, если мужчина вынужден носить одно и то же каждый день. 

  • Gosha Rubchinskiy весна-лето 2018

  • Dolce & Gabbana, весна-лето 2018

  • Lanvin, весна-лето 2018

  • Miharayasuhiro, весна-лето 2018

  • Sacai, весна-лето 2018

  • Versavce, весна-лето 2018

Ассиметрия

Женские наряды уже давно сшиваются из разных лоскутков — вдоль, поперек и наискось, из чего вышел тренд на деконструктивизм и ассиметрию. В мужской одежде он представлен более спокойно: в виде несовпадающих бортов у пиджака, разных штанин, цветов и половин рисунка. Гоша Рубчинский играет в ассиметрию с охотничьим жилетом, Доменико Дольче и Стефано Габбана — с цветочно-карточной рубашкой, а новый арт-директор Lanvin Бушра Джаррар — с оттенками фиолетового. Теперь ваш ход!

  • Y-3, весна-лето 2018

  • Balenciaga, весна-лето 2018

  • Philipp Plein, весна-лето 2018

  • Malibu 1892, весна-лето 2018

  • Marcelo Burlon, весна-лето 2018

  • Valentino, весна-лето 2018

Красный цвет

Судя по наличию ярких цветов в новых весенне-летних коллекциях, дизайнеры на хорошую погоду в будущем году не уповают. Своих моделей они с ног до головы одевают в красный, лишь изредка разбавляя его синим денимом и белыми лампасами на спортивных брюках.

  • Kenzo, весна-лето 2018

  • Gosha Rubchinskiy, весна-лето 2018

  • MSGM, весна-лето 2018

  • Dolce & Gabbana, весна-лето 2018

  • Fausto Puglisi, весна-лето 2018

  • Miharayasuhiro, весна-лето 2018

Надписи

Это никогда не кончится — по крайней мере, не в этом и не в следующем году. Надписи останутся популярным трендом и избавят мир от мессенджеров. Зачем они, если одежда с принтами знакомит людей гораздо быстрее, и кроме того, говорит на нескольких языках. Для американцев вы будете «своим в доску» хайпером, для русского — диджеем, а итальянцы запомнят вас как настоящего «sacro», что в переводе со свитшота Dolce & Gabbana значится как «святой». 

  • MAN, весна-лето 2018

  • Sacai, весна-лето 2018

  • KTZ, весна-лето 2018

  • Katie Eary, весна-лето 2018

  • Marcelo Burlon, весна-лето 2018

Сетка

Сетчатые вещи пришли в мужской гардероб из женского, но их явное сходство с рыболовными инструментами порождает совсем иные коннотации. Надевать их следует только на голое тело, набросив сверху джинсовку или рубашку. Так делали самые горячие и стильные парни эпохи: Сид Вишес, Дэвид Боуи и Курт Кобейн. Последний, кстати, воровал наряды у своей жены Кортни Лав.

  • 3.1 Phillip Lim, весна-лето 2018

  • Ralph Lauren, весна-лето 2018

  • KTZ, весна-лето 2018

  • Lanvin, весна-лето 2018

  • Lanvin, весна-лето 2018

  • Topman Design, весна-лето 2018

Комбинезоны

Слитная одежда сокращает количество разбросанных по холостяцкой квартире вещей, потому комбинезон становится маст-хэвом не только в гардеробе, но и в быту. В нем также запросто можно покрасить стены (как это уже сделали в лукбуке 3.1 Phillip Lim), опробовать новый мотоцикл (Ralph Lauren) или сразить наповал соседку (KTZ), чтобы уже она помогала складывать футболки, брюки и носки в одно место. 

  • Louis Vuitton, весна-лето 2018

  • Palm Angels, весна-лето 2018

  • Astrid Andersen, весна-лето 2018

  • Emporio Armani, весна-лето 2018

  • Lanvin, весна-лето 2018

  • Dries Van Noten, весна-лето 2018

Свободные брюки

В новом весенне-летнем сезоне строчка из Маяковского «Я достаю из широких штанин…» адресована модникам. Брюки свободного кроя окончательно вытеснили пижонистые дудочки и отлично подходят тем, кто не успел подкачаться к лету.  

  • Versace, весна-лето 2018

  • Dolce & Gabbana, весна-лето 2018

  • Fendi, весна-лето 2018

  • MAN, весна-лето 2018

  • Palm Angels, весна-лето 2018

  • Valentino, весна-лето 2018

Розовый цвет

Розовый уже давно избавлен от стереотипов и не пугает прогрессивных мужчин, а соответственно, и дизайнеров. Они предлагают клиентам носить этот цвет локально — в рубашках, куртках и поло — и тотально — в спортивных и офисных костюмах и нежном «комбо» из олимпийки, джинсов и кед. 

  • Balenciaga, весна-лето 2018

  • Hugo, весна-лето 2018

  • Christopher Raeburn, весна-лето 2018

  • J.W. Anderson, весна-лето 2018

  • Off-White, весна-лето 2018

  • Hermes, весна-лето 2018

Большая (нет — огромная!) сумка

После манипуляций Balenciaga с хозяйственными сумками, они стали настолько популярны, что теперь их хотят не только «фэшионистас», но и «фэшионистеры». Запрос получен — и вот уже парни из Hermes, Off-White и Hugo вытаскивают на подиум огромные мешки из денима, полиэстера и пластика, перебрасывая их через плечо. Осталось только придумать, что туда положить. 

Фото: Vogue.com

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