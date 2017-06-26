В нем Демна Гвасалия перевыпустил вещи из своих прошлых шоу, обыграв их при помощи ироничных образов: старательно позирующих девочек, black-охотника за black-сэйлами, курьера DHL, постоянного покупателя в «Erotik kino», романтика-неудачника и типичного туриста (достопримечательности Швейцарии на фоне прилагаются). То немногое, что добавил дизайнер в принты на худи и свитшоты, — название новой геолокации бренда — Цюрих (пришедшей на смену Антверпену и Парижу), плагиат на логотипы Tommy Hilfiger и Umbro и гигантский принт-календарь, который отсылает к цитате Демны о том, что мир устал от ежедневных фэшн-показов.