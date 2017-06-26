Месяц назад стало известно, что бренд Vetements отказался от участия в Неделях моды. Теперь он представляет свои коллекции исключительно в лукбуках — и первый можно увидеть уже сейчас.
Бренд Vetements выпустил старые коллекции, как одну новую
В нем Демна Гвасалия перевыпустил вещи из своих прошлых шоу, обыграв их при помощи ироничных образов: старательно позирующих девочек, black-охотника за black-сэйлами, курьера DHL, постоянного покупателя в «Erotik kino», романтика-неудачника и типичного туриста (достопримечательности Швейцарии на фоне прилагаются). То немногое, что добавил дизайнер в принты на худи и свитшоты, — название новой геолокации бренда — Цюрих (пришедшей на смену Антверпену и Парижу), плагиат на логотипы Tommy Hilfiger и Umbro и гигантский принт-календарь, который отсылает к цитате Демны о том, что мир устал от ежедневных фэшн-показов.
«В этой коллекции нет ничего принципиально нового, — рассказывает дизайнер. — Все вещи в ней уже стали хитами: каблуки в виде зажигалок, оверсайз-тренчи и платья в горох. Просто теперь мы отшили их на других фабриках, чтобы коммерческий продукт стал еще более качественным, а сам Vetements перешел из разряда андеграндуных брендов в компанию, которая делает хорошую прагматичную одежду».
К слову, с нового сезона купить мужские и женские коллекции Vetements можно будет в универмаге ДЛТ.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.