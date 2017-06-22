Balenciaga выпустили пакет для шопинга за 1645 евро

Самая неоднозначная и обсуждаемая сегодня вещь — в онлайн-магазине бренда Balenciaga появились новые сумки-шопперы. Они напоминают обычные бумажные пакеты, которые дают в фирменном бутике при покупке одежды, но сделаны из кожи и теперь продаются отдельно — за 1645 евро (больше 110 тысяч рублей). Аксессуар также доступен в мини-версии, на 600 евро дешевле, и двух цветах — черном и белом.