Balenciaga выпустили пакет для шопинга за 1645 евро

Самая неоднозначная и обсуждаемая сегодня вещь — в онлайн-магазине бренда Balenciaga появились новые сумки-шопперы. Они напоминают обычные бумажные пакеты, которые дают в фирменном бутике при покупке одежды, но сделаны из кожи и теперь продаются отдельно — за 1645 евро (больше 110 тысяч рублей). Аксессуар также доступен в мини-версии, на 600 евро дешевле, и двух цветах — черном и белом.

Напомним, недавно Balenciaga выпустил шоппер, который точь-в-точь повторяет дизайн хозяйственной сумки IKEA Frakta. На волне его популярности бренд стал придумывать люксовые вариации бумажных и пластиковых сумок, которые сегодня можно купить в разных цветовых решениях и по ценам от 1000 до 2000 евро. 

  • Сумка Balenciaga, 2000 евро 

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