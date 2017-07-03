Вот уже три сезона международным языком в моде является русский. С момента выхода моделей на показе рижского QooQoo в футболках «Красава» и дебюта Гоши Рубчинского в Париже с рубашками «Готов к труду и обороне» кириллица стала самым ярким трендом на западе и огромной гордостью «наших» в России. Рассказываем, как отечественные дизайнеры упражняются в остроумии принтов.
«Уйди, постылый» и «Молодость все простит» — что пишут на одежде дизайнеры из России
Бренд из Петербурга Medooza Apparel делал вещи со словами еще до того, как это стало мейнстримом. В 2012 году он запустил производство партиотичных хлопковых футболок с изображением Пушкина и строчками «Люблю тебя, Петра творенье...», а позже к популярному принту добавились призывы «Следуй за мечтой», «Слушай свое сердце» и «Иди на свет» (что бы это ни значило). Кроме того, в ассортименте марки есть дерзкие «выкрики»: «Катись» или «Глотай пыль», которые отражают бунтарский дух всей уличной одежды.
Жизнь-смерть, свобода-неволя, любовь-ненависть, молодость-старость — эти бинарные принципы легли в основу большинства словесных изощрений аутдор-брендов. Некоторые из них даже в качестве названий выбрали эмоции, а не имя или эпитет: к примеру, марки «Гнев» и «Горе». Первая пишет на свитшотах, футболках и лонгсливах гневные фразы вроде «Уйди, постылый, сгинь», вторая — горестные «Ничего не выйдет» или «Бесмысленно».
Позитива в кириллице, как выясняется, очень мало. Вещи, в основном, предупреждают прохожих, что их владелец — не самый приятный в мире человек («Я хуже тебя» — бренд «Спутник 1985», «Тебе не понравится» — Actual Negative), ругают за панибратство («Я тебе не ты» — «ННХ») или «сигнализируют» о депрессии («Пустота» — бренд «ВОЛЧОК»). Доброта в одежде ограничивается поощрительным «Умница» (USTORY) или уменьшительно-ласкательным «Ласточка» (AE), которые не столько выражают индивидуальность, сколько добавляют в образ ироничный смысл.
Учитывая популярность одежды с русскоязычными надписями за рубежом (в них неоднократно были замечены Канье Уэст, Кристен Стюарт, Рита Ора, Райан Гослинг, A$AP Rocky и Белла Хадид), дизайнеры стараются максимально локализовать принты и интерпретировать бирочное «made in Russia». Артем Кривда, например, пишет на полосатых джемперах «Ты, русский», «Юность» выстраивает географическую траекторию «Москва-Майами», а «Питерский щит» гордо выносит свой логотип на грудь с припиской «Родом с улиц Юго-Запада СПб».
К слову, одежда с кириллицей не только очень тенденциозна (пока), но и универсальна. Дизайнеры помещают надписи на простые однотонные вещи: серые лонгсливы, майки-алкоголички, черные худи или носки, а посему их можно сочетать почти с любым другим предметом гардероба. Адептам «нормкора» — с олимпийками, джинсами с подтяжками и грубыми ботинками, стрит-стайла — брюками с лампасами и кроссовками, а тем, кто любит инфантильный стиль, — прозрачными юбками в пол и лодочками.
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