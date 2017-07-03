«Уйди, постылый» и «Молодость все простит» — что пишут на одежде дизайнеры из России

Бренд из Петербурга Medooza Apparel делал вещи со словами еще до того, как это стало мейнстримом. В 2012 году он запустил производство партиотичных хлопковых футболок с изображением Пушкина и строчками «Люблю тебя, Петра творенье...», а позже к популярному принту добавились призывы «Следуй за мечтой», «Слушай свое сердце» и «Иди на свет» (что бы это ни значило). Кроме того, в ассортименте марки есть дерзкие «выкрики»: «Катись» или «Глотай пыль», которые отражают бунтарский дух всей уличной одежды.