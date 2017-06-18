Одна деталь способна изменить весь образ. Особенно если она с акцентом (в нашем случае — с итальянским) и пятизначным ценником. Рассказываем, сколько стоит рядовая вещь самого популярного сегодня бренда, и объясняем, почему, несмотря на стоимость, ее все хотят.
Покупка недели: носки Gucci с бусинами
Носки давно перестали быть лишь базовой частью гардероба. Сегодня их делают из высококачественных тканей, декорируют «кричащими» надписями и филигранно комбинируют с мыльницами и босоножками. Цена на такой фэшн-атрибут с привычных нам пары сотен рублей за комплект поднялась в несколько десятков раз, как, например, в случае с носками Gucci из актуальной resort-коллекции.
С миланского подиума в российские бутики они приехали в Россию с прайсом в 29 тысяч рублей и амбицией на must-wear с туфлями ретро-стилистики, грубыми лоферами и лаковыми мюли. Сделанные из натурального хлопка, украшенные фирменной тесьмой и брошью в виде бантика из бусин, носки Gucci отлично гармонируют с образами спорт-шик, нью-лук и с любимыми брендом «бабушкиными» аутфитами: платьями в мелкий цветочек, аляповатыми джемперами, юбками длины миди и огромными прямоугольными очками. Носки при этом можно натягивать как гольфы или, наоборот, спускать в складки. В качестве примера — певица Рианна, которая уже облюбовала дорогой аксессуар и носит его с кроссовками, сапогами на шнуровке и тапочками Puma X Fenty.
К слову, в финансовом рейтинге Tribute Dynamics, который ежемесячно отмечает доходы мировых брендов, Gucci занял лидирующую позицию в люкс-сегменте. С приходом Алессандро Микеле прибыль марки поднялась на 115%, что в денежном эквиваленте равняется 61 миллиону долларов.
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