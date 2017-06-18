С миланского подиума в российские бутики они приехали в Россию с прайсом в 29 тысяч рублей и амбицией на must-wear с туфлями ретро-стилистики, грубыми лоферами и лаковыми мюли. Сделанные из натурального хлопка, украшенные фирменной тесьмой и брошью в виде бантика из бусин, носки Gucci отлично гармонируют с образами спорт-шик, нью-лук и с любимыми брендом «бабушкиными» аутфитами: платьями в мелкий цветочек, аляповатыми джемперами, юбками длины миди и огромными прямоугольными очками. Носки при этом можно натягивать как гольфы или, наоборот, спускать в складки. В качестве примера — певица Рианна, которая уже облюбовала дорогой аксессуар и носит его с кроссовками, сапогами на шнуровке и тапочками Puma X Fenty.