Каким Дом ленинградской торговли был 110 лет назад? Рассказывает Лев Лурье

До начала 70-х Дом ленинградской торговли был вместилищем достаточно качественных и довольно дорогих товаров. Жены профессоров, часто практикующие дантисты, футболисты команды «Зенит» могли купить там какой-нибудь чешский пиджак. Конечно, «заграничное» привозили и в «Пассаж», и в «Гостиный двор», но в ДЛТ был больший выбор того, что в советское время называлось «дефицитом».

Здесь важен один небезызвестный факт: в конце 60-х годов появилась «сибирская нефть», а с ней и больше денег у населения — разница между богатыми и бедными стала не такой значительной. Всякий мог претендовать на покупку пыжиковой шапки. Но пыжиковых шапок было меньше количества людей, готовых их купить, так и образовалось понятие «дефицита». В ДЛТ, как и в «Гостином дворе» и «Пассаже», было очень много отделов, но никогда не было известно, где появятся эти дефицитные товары. Поэтому если вы — алкоголик шопинга, ходить туда нужно было регулярно.