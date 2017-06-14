Тренд: почему дизайнеры начали делать грязные кроссовки?

Это произошло в сентябре прошлого года, когда итальянский бренд Golden Goose предложил купить обувь с изолентой и дырками за 600 долларов. В них не было ничего винтажного или коллекционного, поэтому стоимость обуви показалась публике пугающе завышенной. К примеру, за ту же цену можно купить шесть пар абсолютно новых, чистых и к тому же с историей Chuck Taylor All Star от Converse. Однако тенденция на превращение старого в олдскульное не затормозила, а наоборот, пошла дальше — в коллекции Демны Гвасалии для Vetements и Balenciaga.