Тренд: почему дизайнеры начали делать грязные кроссовки?

Белые кроссовки — это классика, которую бережно достаешь из коробки, восхищаешься ее безукоризненной чистотой и защищаешь от потенциальных источников загрязнения: луж, травы, песка или пыли. Но как ни старайся, время и случайно пролитый соус делают из белоснежной новой обуви обноску, которую уже не скомбинируешь с красивым летним платьем или деловыми брюками и рубашкой.

В извечной борьбе за «кроссовочную» педантичность дизайнеры решили пойти от противного и выпустить кеды, грязные не по случаю, а по задумке. Одним из первых это сделал Эди Слиман, представивший в рамках мужской коллекции Saint Laurent весна-лето 2016 обувь с потрепанными шнурками и запачканной подошвой. Тогда тренд остался незамеченным: взгляды гостей шоу были прикованы к «черепашьим» очкам, хипповым курткам и схожестью манекенщиков с Куртом Кобейном. Грязным кроссовкам нужен был отдельный выход и шокирующее ценовое сопровождение.

  • Saint Laurent, весна-лето 2016

  • Saint Laurent, весна-лето 2016

  • Saint Laurent, весна-лето 2016

Это произошло в сентябре прошлого года, когда итальянский бренд Golden Goose предложил купить обувь с изолентой и дырками за 600 долларов. В них не было ничего винтажного или коллекционного, поэтому стоимость обуви показалась публике пугающе завышенной. К примеру, за ту же цену можно купить шесть пар абсолютно новых, чистых и к тому же с историей Chuck Taylor All Star от Converse. Однако тенденция на превращение старого в олдскульное не затормозила, а наоборот, пошла дальше — в коллекции Демны Гвасалии для Vetements и Balenciaga.

  • Кроссовки Golden Goose Super Star 

  • Кроссовки Golden Goose Super Star

  • Кроссовки Golden Goose Super Star

  • Хайтопы Golden Goose Francy

  • Balecniaga, осень-зима 2017/18

  • Balecniaga, осень-зима 2017/18

  • Vetements, осень-зима 2017/18

Параллельно «wrack these sneakers»-эстафету поддержал Джон Гальяно, который сейчас возглавляет бренд Martin Margiela. Месяц назад он представил кроссовки, выдержанные в стилистике своего детища, — авангардные, яркие и очень рваные. Обувь была выставлена на сайте крупного онлайн-ритейлера Neiman Marcus с ценником в 1500$ что покупателям, еще не переварившим вариацию сумки IKEA за 2000$ и грязные джинсы Barracuda за 425$, показалось издевательством. Но современная высокая мода свободна от предрассудков, весьма дорога и иронизирует над серьезностью. Равно как и недавний показ Gucci в Палаццо Питти, куда были приглашены лишь самые близкие друзья марки, сумевшие оценить заношенные кроссовки в сочетании с фирменными сумками и бархатными пальто.

  • Сникеры Maison Margiela

  • Gucci Resort 2018

  • Gucci Resort 2018

На этом фоне интригой сезона становится бренд Канье Уэста Yeezy. Год назад репер продемонстрировал бережное отношение к своим «Boost»-ам, разувшись в «сториз» у Ким Кардашьян, дабы не запачкать обувь на стройке. «Уж лучше испортить черные носки, чем белые кроссовки» — как бы намекал поклонникам Уэст. «Take it "yeezy"», — твердят в ответ более опытные дизайнеры, предлагая ему намеренно наступать в кедах в цемент, а нам — в городские лужи. 

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