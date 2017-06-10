Гоша Рубчинский представил коллаборацию с Burberry в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел показ новой весенне-летней коллекции Гоши Рубчинского. Как и ожидалось, в ней было немало отсылок к грядущему Чемпионату мира по футболу: на подиум вышли парни в гетрах, шелковых спортивных шортах, розовых олимпийках и джемперах с русскоязычными надписями «Адидас». Второй тематикой коллекции стали уже не раз воспетые Гошей рейвы, а именно – петербургский «Восточный удар». По версии дизайнера, дресс-код такого мероприятия– ассиметричные жилеты в стиле милитари, рубашки со знаком биологической опасности и куртки с эффектом tie-die, апеллирующие к эпохе и философии хиппи.