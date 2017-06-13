Чистый секс! 15 прозрачных вещей из городских магазинов

Прозрачные вещи — пиковый тренд сезона, представленный на мировых подиумах вкупе с более плотной одеждой, массивными украшениями и обувью на платформе. Некоторые дизайнеры предлагают надевать их прямо на голое тело и тем самым провоцировать прохожих на шокированные взгляды. Как это делать и не краснеть, мы уже рассказывали, теперь объясняем, где купить шифоновые топы и платья для открытого соответствия моде.

  • Red Valentino, 69 950 рублей (ДЛТ)

  • Terekhov, 78 400 рублей (Babochka) 

  • Fendi, 85 900 рублей (Babochka) 

  • Marni, 25 720 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Dolce & Gabbana, 64 750 рублей (ДЛТ)

  • Carven, 13 350 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Self-Portrait, 27 500 рублей (Au Pont Rouge) 

Похоже, большинство городских байеров не рискует брать прозрачную одежду в бутики: тенденция есть, а тех, кто стремится ей соответствовать — пока единицы. На магазинные полки и вешалки попадают практичные и менее откровенные модели: платье-двойка, где из-под принтованной прозрачной ткани виднеется нюдовая комбинация (Red Valentino), платье-рубашка, по-ученически застегнутая на все пуговицы (Terekhov), или блуза, в которой грудь прикрыта декоративными кармашками (Fendi). Часто это вещи, сделанные из сетки — мелкой (Carven), крупной (Marni) или похожей на рыбацкую (Dolce & Gabbana), а также из кружева с обилием вензелей и цветов (Self-Portrait).

  • M_U_R, пальто - 5000 рублей, топ - 3500 рублей (8-store)

  • So Number One, 18 000 рублей (So Number One) 

  • PASKAL, 7630 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Chloe, 147 500 рублей (ДЛТ) 

  • Nnedre, 1000 рублей (NNedre) 

  • Saint Laurent, 119 500 рублей (Babochka)

  • Carven, 11200 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Simone Rocha (Au Pont Rouge), 27600 рублей

Абсолютно прозрачная одежда представлена, как правило, у молодежных марок (So Number One, Paskal, Simone Rocha), но и они предлагают носить ее поверх боди, бралеттов и шорт. Пример можно взять с недавних сезонных и resort-показов, которые сделали легкую ткань главным мастхевом этого лета. 

  • Moschino, resort 2018 

  • Louis Vuitton, resort 2018 

  • Lanvin, весна-лето 2017

  • Alena Akhmadullina, resort 2018

  • Moschino, resort 2018

  • Gucci, весна-лето 2017

  • Vionnet, весна-лето 2017

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