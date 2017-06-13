Прозрачные вещи — пиковый тренд сезона, представленный на мировых подиумах вкупе с более плотной одеждой, массивными украшениями и обувью на платформе. Некоторые дизайнеры предлагают надевать их прямо на голое тело и тем самым провоцировать прохожих на шокированные взгляды. Как это делать и не краснеть, мы уже рассказывали, теперь объясняем, где купить шифоновые топы и платья для открытого соответствия моде.
Чистый секс! 15 прозрачных вещей из городских магазинов
Похоже, большинство городских байеров не рискует брать прозрачную одежду в бутики: тенденция есть, а тех, кто стремится ей соответствовать — пока единицы. На магазинные полки и вешалки попадают практичные и менее откровенные модели: платье-двойка, где из-под принтованной прозрачной ткани виднеется нюдовая комбинация (Red Valentino), платье-рубашка, по-ученически застегнутая на все пуговицы (Terekhov), или блуза, в которой грудь прикрыта декоративными кармашками (Fendi). Часто это вещи, сделанные из сетки — мелкой (Carven), крупной (Marni) или похожей на рыбацкую (Dolce & Gabbana), а также из кружева с обилием вензелей и цветов (Self-Portrait).
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M_U_R, пальто - 5000 рублей, топ - 3500 рублей (8-store)
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So Number One, 18 000 рублей (So Number One)
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PASKAL, 7630 рублей (Au Pont Rouge)
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Chloe, 147 500 рублей (ДЛТ)
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Nnedre, 1000 рублей (NNedre)
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Saint Laurent, 119 500 рублей (Babochka)
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Carven, 11200 рублей (Au Pont Rouge)
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Simone Rocha (Au Pont Rouge), 27600 рублей
Абсолютно прозрачная одежда представлена, как правило, у молодежных марок (So Number One, Paskal, Simone Rocha), но и они предлагают носить ее поверх боди, бралеттов и шорт. Пример можно взять с недавних сезонных и resort-показов, которые сделали легкую ткань главным мастхевом этого лета.
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