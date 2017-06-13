Чистый секс! 15 прозрачных вещей из городских магазинов

Похоже, большинство городских байеров не рискует брать прозрачную одежду в бутики: тенденция есть, а тех, кто стремится ей соответствовать — пока единицы. На магазинные полки и вешалки попадают практичные и менее откровенные модели: платье-двойка, где из-под принтованной прозрачной ткани виднеется нюдовая комбинация (Red Valentino), платье-рубашка, по-ученически застегнутая на все пуговицы (Terekhov), или блуза, в которой грудь прикрыта декоративными кармашками (Fendi). Часто это вещи, сделанные из сетки — мелкой (Carven), крупной (Marni) или похожей на рыбацкую (Dolce & Gabbana), а также из кружева с обилием вензелей и цветов (Self-Portrait).