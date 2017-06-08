Прозрачные ткани

Прозрачность тканей в resort-коллекциях доходит до неприличного: они просвечивают не только грудь, но и остальные части тела. В некоторых аутфитах они прикрываются надетыми сверху свитерами, а снизу — шортиками. Но если лето выдастся невыносимо жарким (не теряем надежды), дизайнеры предлагают носить шифон и органзу без прочих дополнений. Тем более, что мы уже рассказали, как это делать и не испытывать чувства стыда.