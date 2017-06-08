Коллекции resort — наглядный гид по отпускному стилю. Мы выбрали лучшие образы, разбив по тенденциям, чтобы чувствовать себя расслабленно и красиво даже на отдыхе.
6 главных трендов из новых resort-коллекций
Въетнамки
Да, вам не показалось. Резиновые тапочки с перемычкой, которые раньше ассоциировались с походом в бассейн и комбинировались со спортивными шортами, теперь носят с нежными платьями от-кутюр. Phillip Lim, Dion Lee и Valentino представили вьетнамки из эко-кожи и меха и показали, что они могут хорошо смотреться с вечерней и даже офисной одеждой.
Бахрома
Тенденция, которая пришла в европейскую моду с Дикого Запада, а потом адаптировалась в «ревущих» 20-х, украшает сегодня теплые кардиганы, брутальные косухи, платья-пиджаки и сумки. В одном случае бахрома принимает вид серпентина, добавляя нарядам праздничности, в другом — собирается на подоле, создавая эффект «пушистости», как на богемных платьях с красной дорожки.
Поясные сумки
Исконно-спортивная вещь, перенятая в луки для рейвов, в новом сезоне делается из бархата и надевается на классический пиджак. Так, дизайнерская поясная сумка становится незаменимым аксессуаром в путешествии, освобождая руки для главного занятия — селфи на фоне культурных объектов.
Металлик
Футуризм — один из главных лейтмотивов крайних сезонных коллекций. Он отражается в использовании в моде высоких технологий, теме освоения космоса и символичной металлизированной фактуре, которая также является референсом к стилю диско 80-х годов. Из металлика сегодня делают все: авангардные бомберы, брюки свободного кроя, костюмы, топы и лоферы — облачившись сразу во все эти вещи, можно обеспечить себе неплохую защиту от солнечных лучей.
Прозрачные ткани
Прозрачность тканей в resort-коллекциях доходит до неприличного: они просвечивают не только грудь, но и остальные части тела. В некоторых аутфитах они прикрываются надетыми сверху свитерами, а снизу — шортиками. Но если лето выдастся невыносимо жарким (не теряем надежды), дизайнеры предлагают носить шифон и органзу без прочих дополнений. Тем более, что мы уже рассказали, как это делать и не испытывать чувства стыда.
Сетка
Дизайнеры также рекомендуют брать с собой в отпуск сетку, но не для ловли рыбы, а для составления классного лука. Ее можно надевать на купальник, носить в качестве юбки, колготок или элемента декора: перфорация обеспечивает чувство прохлады не хуже легких тканей и выглядит на пляже намного уместнее.
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