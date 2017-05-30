Тициан, банты и орфографические ошибки в круизной коллекции Gucci

«Рок-н-ролл эпохи Ренессанса» — именно так арт-директор Gucci Алессандро Микеле охарактеризовал новую круизную коллекцию, показанную вчера вечером во флорентийском Палаццо Питти. В ней он объединил все дорогие бренду темы: богатую вышивку, «бабушкины» аксессуары, инфантильные бантики и стиль хиппи, вписав их в контекст культуры XIV-XVII веков. Мотивы полотен Тициана с итальянскими аристократками нашлись в бархатных платьях с жемчугом, картин Рубенса — в объемных рукавах, а элементы сюжетов живописи Караваджо можно узнать в цветочных принтах и деталях.

«Все началось с идеи Средиземноморья, культуры античной Греции или Рима, и как она до сих пор меняет все вокруг —  объяснял дизайнер в интервью изданию WWD. —  Другим источником вдохновения была эпоха Возрождения, поэтому я решил съездить во Флоренцию. Это был очень важный момент для бренда, так как он начинал свою историю именно отсюда, а то, что я делаю сегодня, очень близко к его истокам. Флоренция до сих пор является одним из самых удивительных метрополий прошлого, поэтому я решил посмотреть на моду через призму его изобразительного искусства и архитектуры».

Помимо исторического и художественного лейтмотивов, в коллекции также много иронии: Микеле обыгрывает всеобщее помешательство логоманией и — намеренно пишет Gucci с ошибкой, мотивирующими лозунгами — и призывает всех «гуччимизировать» себя и нормкором — делая из олимпиек и бомберов произведение искусства. Дизайнер тем самым намекает — даже тем, что ты обожаешь, можно «объесться» до тошноты, и предлагает искать вдохновение в классике и не терять свою индивидуальность. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Волшебный мир в видео Петры Коллинз для Gucci

5 космических часовых новинок сезона

Бутик Babochka в Гранд Отеле Европа открылся после ремонта

Блестки, перья и винтаж в новой коллекции Alina German

Вещи в стиле ар-деко от Татьяны Котеговой

В ДЛТ открылись новые корнеры Saint Laurent

25 отличных бейсболок из городских магазинов

Ювелирный дом FREYWILLE открыл новый бутик в центре Петербурга