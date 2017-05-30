«Рок-н-ролл эпохи Ренессанса» — именно так арт-директор Gucci Алессандро Микеле охарактеризовал новую круизную коллекцию, показанную вчера вечером во флорентийском Палаццо Питти. В ней он объединил все дорогие бренду темы: богатую вышивку, «бабушкины» аксессуары, инфантильные бантики и стиль хиппи, вписав их в контекст культуры XIV-XVII веков. Мотивы полотен Тициана с итальянскими аристократками нашлись в бархатных платьях с жемчугом, картин Рубенса — в объемных рукавах, а элементы сюжетов живописи Караваджо можно узнать в цветочных принтах и деталях.
Тициан, банты и орфографические ошибки в круизной коллекции Gucci
«Все началось с идеи Средиземноморья, культуры античной Греции или Рима, и как она до сих пор меняет все вокруг — объяснял дизайнер в интервью изданию WWD. — Другим источником вдохновения была эпоха Возрождения, поэтому я решил съездить во Флоренцию. Это был очень важный момент для бренда, так как он начинал свою историю именно отсюда, а то, что я делаю сегодня, очень близко к его истокам. Флоренция до сих пор является одним из самых удивительных метрополий прошлого, поэтому я решил посмотреть на моду через призму его изобразительного искусства и архитектуры».
An exclusive look at the #GucciCruise18 show space inside the Palatine Gallery of Palazzo Pitti, first opened to the public in 1833, the gallery exhibits over 500 paintings mostly from the Renaissance. From the Room of the Niches through Venus, Apollo, Mars, Jupiter and Saturn ending in the Room of the Iliad, #AlessandroMichele’s new collection will be presented today surrounded by paintings by Titian, Raphael, Perugino and more. The rainbow striped chairs for the guests in the rooms are printed with "Bacchus' Song", a poem by Lorenzo de' Medici, considered the patriarch of the Renaissance.
Помимо исторического и художественного лейтмотивов, в коллекции также много иронии: Микеле обыгрывает всеобщее помешательство логоманией и — намеренно пишет Gucci с ошибкой, мотивирующими лозунгами — и призывает всех «гуччимизировать» себя и нормкором — делая из олимпиек и бомберов произведение искусства. Дизайнер тем самым намекает — даже тем, что ты обожаешь, можно «объесться» до тошноты, и предлагает искать вдохновение в классике и не терять свою индивидуальность.
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