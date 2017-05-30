«Все началось с идеи Средиземноморья, культуры античной Греции или Рима, и как она до сих пор меняет все вокруг — объяснял дизайнер в интервью изданию WWD. — Другим источником вдохновения была эпоха Возрождения, поэтому я решил съездить во Флоренцию. Это был очень важный момент для бренда, так как он начинал свою историю именно отсюда, а то, что я делаю сегодня, очень близко к его истокам. Флоренция до сих пор является одним из самых удивительных метрополий прошлого, поэтому я решил посмотреть на моду через призму его изобразительного искусства и архитектуры».