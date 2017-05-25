Бейсболки вернулись в моду вместе с трендом на 90-е и отлично вписались в контекст нашей непредсказуемой погоды. Они берегут голову как от солнца, так и от дождя, и подходят почти под любую одежду — от мешковатых шортов до шелковых платьев в пол и костюмов. С первыми их носят адепты субкультур и любители комфорта, со вторыми стилизуют «на выход». Кепка в любом случае смотрится как украшение, давно перестав быть лишь элементом спортивной экипировки.
25 отличных бейсболок из городских магазинов
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Moncler, 6750 руб. (Babochka)
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USTORY 1800 руб. (USTORY)
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Armani Jeans, 4400 руб. (Babochka)
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Befree, 599 руб. (Befree)
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Emporio Armani, 4500 руб. (Babochka)
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Off-White, 5450 руб. (Au Pont Rouge)
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Tommy Hilfiger, 3990 руб. (Tommy Hilfiger)
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Gucci, 16 600 руб. (Babochka)
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Волочок, 1200 руб. (Волчок)
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Phire Wire X Armes, 4700 руб. (Au Pont Rouge)
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Dsquared2, 5805 руб. (ДЛТ)
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Rocket X Lunch, 1375 руб. (Au Pont Rouge)
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Bibik, 2100 руб. (Au Pont Rouge)
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Animals, 1215 руб. (Мыльная белка)
В этом сезоне головной убор транслирует все актуальные тенденции: логоманию (как на моделях Kenzo, McQ Alexander McQueen и Timberland), забавные надписи (как у бренда USTORY), стиль милитари (Plein Sport), значки (Dsquared2) и не выходящий из моды цветочный принт (Joyrich и Gucci). Дизайнеры помещают на кепки даже крупные нашивки с камнями (Shourouk), которые становятся тяжелыми не только для головы, но и для бюджета — куда легче носить на себе тканевых котиков (Pocket Cat) или единорога с ракеткой (Animanls).
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Dsquared2, 8995 руб. (ДЛТ)
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Kenzo, 12 400 руб. (Au Pont Rouge)
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McQ Alexander McQueen, 5000 руб. (Au Pont Rouge)
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Plein Sport, 11 800 руб. (ДЛТ)
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Joyrich, 2500 руб. (Au Port Rouge)
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Gucci, 8050 руб. (Babochka)
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Shourouk, 30 000 руб. (Au Pont Rouge)
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USTORY, 1800 руб. (USTORY)
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Pocket Cat, 1521 руб. (Мыльная белка)
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Animals, 1315 руб. (Мыльная белка)
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Timberland, 2950 руб. (ТРЦ Галерея)
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