25 отличных бейсболок из городских магазинов

Бейсболки вернулись в моду вместе с трендом на 90-е и отлично вписались в контекст нашей непредсказуемой погоды. Они берегут голову как от солнца, так и от дождя, и подходят почти под любую одежду — от мешковатых шортов до шелковых платьев в пол и костюмов. С первыми их носят адепты субкультур и любители комфорта, со вторыми стилизуют «на выход». Кепка в любом случае смотрится как украшение, давно перестав быть лишь элементом спортивной экипировки.

  • Moncler, 6750 руб. (Babochka)

  • USTORY 1800 руб. (USTORY)

  • Armani Jeans, 4400 руб. (Babochka)

  • Befree, 599 руб. (Befree)

  • Emporio Armani, 4500 руб. (Babochka)

  • Off-White, 5450 руб. (Au Pont Rouge)

  • Tommy Hilfiger, 3990 руб. (Tommy Hilfiger)

  • Gucci, 16 600 руб. (Babochka)

  • Волочок, 1200 руб. (Волчок)

  • Phire Wire X Armes, 4700 руб. (Au Pont Rouge)

  • Dsquared2, 5805 руб. (ДЛТ)

  • Rocket X Lunch, 1375 руб. (Au Pont Rouge)

  • Bibik, 2100 руб. (Au Pont Rouge)

  • Animals, 1215 руб. (Мыльная белка)

В этом сезоне головной убор транслирует все актуальные тенденции: логоманию (как на моделях Kenzo, McQ Alexander McQueen и Timberland), забавные надписи (как у бренда USTORY), стиль милитари (Plein Sport), значки (Dsquared2) и не выходящий из моды цветочный принт (Joyrich и Gucci). Дизайнеры помещают на кепки даже крупные нашивки с камнями (Shourouk), которые становятся тяжелыми не только для головы, но и для бюджета — куда легче носить на себе тканевых котиков (Pocket Cat) или единорога с ракеткой (Animanls).

  • Dsquared2, 8995 руб. (ДЛТ)

  • Kenzo, 12 400 руб. (Au Pont Rouge)

  • McQ Alexander McQueen, 5000 руб. (Au Pont Rouge)

  • Plein Sport, 11 800 руб. (ДЛТ)

  • Joyrich, 2500 руб. (Au Port Rouge)

  • Gucci, 8050 руб. (Babochka)

  • Shourouk, 30 000 руб. (Au Pont Rouge)

  • USTORY, 1800 руб. (USTORY) 

  • Pocket Cat, 1521 руб. (Мыльная белка)

  • Animals, 1315 руб. (Мыльная белка)

  • Timberland, 2950 руб. (ТРЦ Галерея)

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