25 отличных бейсболок из городских магазинов

Бейсболки вернулись в моду вместе с трендом на 90-е и отлично вписались в контекст нашей непредсказуемой погоды. Они берегут голову как от солнца, так и от дождя, и подходят почти под любую одежду — от мешковатых шортов до шелковых платьев в пол и костюмов. С первыми их носят адепты субкультур и любители комфорта, со вторыми стилизуют «на выход». Кепка в любом случае смотрится как украшение, давно перестав быть лишь элементом спортивной экипировки.