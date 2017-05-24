У главного поставщика городских сувениров, бренда Heart of Moscow, пополнение — значки с элементами картин Русского музея. В этот раз дизайнеры обратились к творчеству Каземира Малевича и создали десять аксессуаров по мотивам его работ: «Красный квадрат», «Крестьянка», «Плотник», «Черный крест», «Торс», «Голова крестьянина» и «Спортсмены».
Heart of Moscow посвятили коллекцию значков экспонатам Русского музея
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Каземир Малевич. Голова крестьянина. 1928-1929. Фрагмент
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Каземир Малевич. Крестьянка. Начало 1930х. Фрагмент
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Каземир Малевич. Торс (Первообразование нового образца). 1928-1929. Фрагмент
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Каземир Малевич. Красный квадрат. 1915. Фрагмент
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Каземир Малевич. Спортсмены (1). 1930-1931. Фрагмент
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Каземир Малевич. Спортсмены (2). 1930-1931. Фрагмент
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Каземир Малевич. Спортсмены (3). 1930-1931. Фрагмент
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Каземир Малевич. Спортсмены (4). 1930-1931. Фрагмент
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Каземир Малевич. Черный крест. 1923. Фрагмент
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Каземир Малевич. Плотник. 1928-1929. Фрагмент
Значки уже приехали в Русский музей, став дополнительной причиной для культурных выходных. Наш совет: прикрепить сразу несколько нагрудных сувениров (они стоят по 300 рублей за штуку) к джинсовке, куртке или рюкзаку.
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