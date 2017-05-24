У главного поставщика городских сувениров, бренда Heart of Moscow, пополнение — значки с элементами картин Русского музея. В этот раз дизайнеры обратились к творчеству Каземира Малевича и создали десять аксессуаров по мотивам его работ: «Красный квадрат», «Крестьянка», «Плотник», «Черный крест», «Торс», «Голова крестьянина» и «Спортсмены».