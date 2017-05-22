Идеолог бренда Глеб Рыжков называет источником вдохновения для дебютной коллекции два мегаполиса — Париж и Санкт-Петербург. В первом парень стажировался у бренда Balenciaga после учебы в Лиссабоне, во втором — работал над различными проектами, а позже решил основать свой. Его партнером стала дизайнер Дария Рамазанова, получившая образование в Швейцарии и Вестминстерском университете в Лондоне.

«Мы вынашивали идею, находясь в разных странах, — рассказывает Глеб, — а потом вернулись в Петербург и выбрали город, где родились, как площадку для старта. Давно обсуждали, что пора реализовать в России что-то интересное, и оба хотели делать актуальную модную марку, которую мог бы позволить современный житель мегаполиса».