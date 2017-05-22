К числу многообещающих городских брендов добавился U STORY — проект, ориентированный на молодежь мегаполиса. В дебютной коллекции — брюки с лампасами, свитшоты из неопрена и футболки с веселыми надписями в духе «На выход», феминистским лозунгом «All women are beautiful» и чисто «пацанской» надписью «Heart Breaker» по 1700 рублей за штуку.
Новое имя в дизайне: бренд Глеба Рыжкова U STORY
Идеолог бренда Глеб Рыжков называет источником вдохновения для дебютной коллекции два мегаполиса — Париж и Санкт-Петербург. В первом парень стажировался у бренда Balenciaga после учебы в Лиссабоне, во втором — работал над различными проектами, а позже решил основать свой. Его партнером стала дизайнер Дария Рамазанова, получившая образование в Швейцарии и Вестминстерском университете в Лондоне.
«Мы вынашивали идею, находясь в разных странах, — рассказывает Глеб, — а потом вернулись в Петербург и выбрали город, где родились, как площадку для старта. Давно обсуждали, что пора реализовать в России что-то интересное, и оба хотели делать актуальную модную марку, которую мог бы позволить современный житель мегаполиса».
Как говорят сами ребята, у них получился синтез консервативности Петербурга и высокой моды Парижа, подходящий и мужчинам, и женщинам. «Мы создали одежду, которая подчеркивает характер и раздвигает модные рамки. Свободную, качественную и при этом доступную, — объясняет Глеб».
На данный момент команда U STORY провела презентацию, открыла интернет-магазин (http://ustorybrand.com/) и организовала доставку одежды прямо до двери квартиры.
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