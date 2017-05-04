30 остромодных солнечных очков из городских магазинов

Какими бы очаровательными не были модели в разноцветных оправах из масс-маркета, от солнца они все равно не защитят. Но отказываться от недорогих очков не надо: у аксессуара есть почти магическая способность сдобрить любой образ — строгие костюмы, белые рубашки и платья с принтами. Если очки вам нужны в первую очередь для защиты глаз, то офтальмологи советуют выбирать модели с отметкой UV 380 или UV 400. Такие нужно искать в магазинах оптики и у люксовых марок.