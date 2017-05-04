30 остромодных солнечных очков из городских магазинов

Солнечные очки — базовая вещь летнего гардероба. Мы нашли в городских магазинах 30 отличных пар из сезонного трендбука: от моделей с узкими оправами, как на мужском показе Balenciaga, до футуристичных вариантов, как у Louis Vuitton.

Какими бы очаровательными не были модели в разноцветных оправах из масс-маркета, от солнца они все равно не защитят. Но отказываться от недорогих очков не надо: у аксессуара есть почти магическая способность сдобрить любой образ — строгие костюмы, белые рубашки и платья с принтами. Если очки вам нужны в первую очередь для защиты глаз, то офтальмологи советуют выбирать модели с отметкой UV 380 или UV 400. Такие нужно искать в магазинах оптики и у люксовых марок.

  • Коллаборация Тильды Суинтон и Gentle Monster, 20 700 руб. (ДЛТ)

  • Винтажные очки, 8900 руб. (Rebelwear)

  • Louis Vuitton, 32 500 руб. (Louis Vuitton)

  • Dior, 36 650 руб. (ДЛТ)

  • Max & Co, 15 550 руб. (Bosco di Ciliegi)

  • Gigi Hadid x Tommy Hilfiger, 12 990 руб. (Tommy Hilfiger)

  • Uniqlo, 1499 руб. (Uniqlo)

  • Jimmy Choo, 38 100 руб. (ДЛТ)

  • Tsumori Chisato, 26 600 руб. (Very)

  • Valentino, 14 760 руб. (Babochka)

  • Louis Vuitton, 35 500 руб. (Louis Vuitton)

  • Винтажные очки, 7900 руб. (Rebelwear)

  • Celine, 17 400 руб. (ДЛТ)

  • Uterque, 6990 руб. (Uterque)

  • Monki, 800 руб. (Monki)

Что касается формы очков, то на вершине трендбука в этом сезоне значатся узкие оправы из 1990-х (в сети их даже прозвали «очками водителями "девятки"»), которые снова сделал остромодными Демна Гвасалия (а Uniqlo и Mango повторили в своих коллекциях). Вторая очевидная тенденция — оверсайз. Этим летом в два раза больше/шире/длиннее должны быть не только рукава рубашек и штанины брюк, но и очки: учимся носить такие модели по образам из весенне-летних коллекций Prada, Miu Miu и Marni. 

  • Prada, 32 000 руб. (Prada)

  • Винтажные очки, 12900 руб. (Rebelwear)

  • Mango, 1499 руб. (Mango)

  • Linda Farrow, 10 948 руб. (DayNight)

  • Monki, 800 руб. (Monki)

  • Etro, 9750 руб. (Etro)

  • Винтажные очки, 13900 руб. (Rebelwear)

  • Balenciaga, 27 350 руб. (ДЛТ)

  • Thierry Lasry, 29 700 руб. (2213 Gift)

  • For Art’s Sake, 15 500 руб. (ДЛТ)

  • Moschino, 14 850 руб. (Moschino)

  • Uniqlo, 1499 руб. (Uniqlo)

  • Мужские Louis Vuitton, 24 000 руб. (Louis Vuitton)

  • Fendi, 27 000 руб. (ДЛТ)

  • Мужские Louis Vuitton, 33 500 руб. (Louis Vuitton)

  • Uterque, 6990 руб. (Uterque)

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