Солнечные очки — базовая вещь летнего гардероба. Мы нашли в городских магазинах 30 отличных пар из сезонного трендбука: от моделей с узкими оправами, как на мужском показе Balenciaga, до футуристичных вариантов, как у Louis Vuitton.
30 остромодных солнечных очков из городских магазинов
Какими бы очаровательными не были модели в разноцветных оправах из масс-маркета, от солнца они все равно не защитят. Но отказываться от недорогих очков не надо: у аксессуара есть почти магическая способность сдобрить любой образ — строгие костюмы, белые рубашки и платья с принтами. Если очки вам нужны в первую очередь для защиты глаз, то офтальмологи советуют выбирать модели с отметкой UV 380 или UV 400. Такие нужно искать в магазинах оптики и у люксовых марок.
-
Коллаборация Тильды Суинтон и Gentle Monster, 20 700 руб. (ДЛТ)
-
Винтажные очки, 8900 руб. (Rebelwear)
-
Louis Vuitton, 32 500 руб. (Louis Vuitton)
-
Dior, 36 650 руб. (ДЛТ)
-
Max & Co, 15 550 руб. (Bosco di Ciliegi)
-
Gigi Hadid x Tommy Hilfiger, 12 990 руб. (Tommy Hilfiger)
-
Uniqlo, 1499 руб. (Uniqlo)
-
Jimmy Choo, 38 100 руб. (ДЛТ)
-
Tsumori Chisato, 26 600 руб. (Very)
-
Valentino, 14 760 руб. (Babochka)
-
Louis Vuitton, 35 500 руб. (Louis Vuitton)
-
Винтажные очки, 7900 руб. (Rebelwear)
-
Celine, 17 400 руб. (ДЛТ)
-
Uterque, 6990 руб. (Uterque)
-
Monki, 800 руб. (Monki)
Что касается формы очков, то на вершине трендбука в этом сезоне значатся узкие оправы из 1990-х (в сети их даже прозвали «очками водителями "девятки"»), которые снова сделал остромодными Демна Гвасалия (а Uniqlo и Mango повторили в своих коллекциях). Вторая очевидная тенденция — оверсайз. Этим летом в два раза больше/шире/длиннее должны быть не только рукава рубашек и штанины брюк, но и очки: учимся носить такие модели по образам из весенне-летних коллекций Prada, Miu Miu и Marni.
-
Prada, 32 000 руб. (Prada)
-
Винтажные очки, 12900 руб. (Rebelwear)
-
Mango, 1499 руб. (Mango)
-
Linda Farrow, 10 948 руб. (DayNight)
-
Monki, 800 руб. (Monki)
-
Etro, 9750 руб. (Etro)
-
Винтажные очки, 13900 руб. (Rebelwear)
-
Balenciaga, 27 350 руб. (ДЛТ)
-
Thierry Lasry, 29 700 руб. (2213 Gift)
-
For Art’s Sake, 15 500 руб. (ДЛТ)
-
Moschino, 14 850 руб. (Moschino)
-
Uniqlo, 1499 руб. (Uniqlo)
-
Мужские Louis Vuitton, 24 000 руб. (Louis Vuitton)
-
Fendi, 27 000 руб. (ДЛТ)
-
Мужские Louis Vuitton, 33 500 руб. (Louis Vuitton)
-
Uterque, 6990 руб. (Uterque)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.