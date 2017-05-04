На выставку-ретроспективу «Обувь как искусство», которая стартует 11 мая при поддержке ДЛТ, в Главный штаб Эрмитажа 74-летний дизайнер Маноло Бланик лично привезет учебник по живописи и архитектуре, составленный из двухсот туфель мечты.
Почему нельзя пропустить выставку Маноло Бланика в Главном штабе?
В одних парах обуви от Бланика угадываются аппликации Матисса, в других — кинетические скульптуры Александра Колдера, в третьих — фрагменты полотен Гойи и Сурбарана. Он переносит на мыски, ремешки и стельки портретные профили с картин Пикассо и цветные плоскости экспрессиониста Ротко. Другая страсть испанского обувщика — архитектура. На самой удобной в мире колодке он выстраивает оммажи Вальтеру Гропиусу, Ренцо Пиано и Захе Хадид. Вся экспозиция в Главном штабе будет поделена на шесть частей, каждая из которых — отдельный мир из фактур, форм и материалов. Так, в раздел «Гала» вошли барочные туфли из «Марии-Антуанетты» Софии Копполы. Когда для фильма Бланику заказали более ста пар, он зарылся в архивы лондонского V&A Museum. В секции «Материалы» подробно расписана анатомия звездных туфель: среднее количество деталей этих шедевров — пятьдесят элементов. Материалы не ограничиваются кожей и шелком: в ход идут атлас, тафта, жемчуг, мех, кружево, кашемир, лен, хлопок, парча и шерсть. В «Географических открытиях» он сапожками из золота и оттенков слоновой кости преклоняется перед Россией и хозяйкой Эрмитажа Екатериной Великой, кстати, дикой модницей.
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Рисунок Piaggi. 1976 год. Краска на водной основе, карандаш. Эти оп-арт-туфли Бланик сделал для своей музы Анны Пьяджи, эксцентричной модной обозревательницы и творческого консультанта итальянского Vogue.
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Сапог Retiro из коллекции осень-зима 1998/1999 — воплощение идеи о России: алая дамастная ткань, соболиный мех и кожа.
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Рисунок Маноло Бланика Glizia. 2016 год. Краска на водной основе, карандаш
Богатый визуальный багаж Бланика — следствие его буржуазного происхождения. Он родился на Канарских островах, состоятельные родители отправили его в Женеву изучать литературу и право, надеясь на то, что юноша станет юристом. Однако Маноло решил по-другому, нацелившись на профессию театрального художника-декоратора. Вмешалась Диана Вриланд — в 1970-х на тот момент главный редактор американского Vogue отговорила его от этой идеи, отметив его эскизы туфель. С тех пор чьи только подъемы не украшали ультрамодные шпильки Blahnik! Его туфли носили дивы нью-йоркской Studio 54 (именно в «бланиках» на белой лошади как-то въехала в клуб Бьянка Джаггер), а вторую жизнь бренду подарил сериал «Секс в большом городе», героини которого были просто помешаны на «манолос». Удивительно, что они стали так популярны, ведь маэстро создавал туфли как объекты высокой моды, пропагандируя экстравагантность и даже вычурность моделей.
На выставке в Главном штабе можно будет сопоставить двести четырнадцать пар и тридцать авторских рисунков с референсами из литературы, живописи, кинематографа: фильмами Висконти и Кокто, музами Елизаветой Австрийской и Паулиной Боргезе, коллекциями Коко Шанель, Кристобаля Баленсиаги и Ива Сен-Лорана, работами русских конструктивистов и даже дягилевскими балетами. Ноги в руки!
Текст: Наталья Карасева
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