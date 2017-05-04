Почему нельзя пропустить выставку Маноло Бланика в Главном штабе?

В одних парах обуви от Бланика угадываются аппликации Матисса, в других — кинетические скульптуры Александра Колдера, в третьих — фрагменты полотен Гойи и Сурбарана. Он переносит на мыски, ремешки и стельки портретные профили с картин Пикассо и цветные плоскости экспрессиониста Ротко. Другая страсть испанского обувщика — архитектура. На самой удобной в мире колодке он выстраивает оммажи Вальтеру Гропиусу, Ренцо Пиано и Захе Хадид. Вся экспозиция в Главном штабе будет поделена на шесть частей, каждая из которых — отдельный мир из фактур, форм и материалов. Так, в раздел «Гала» вошли барочные туфли из «Марии-Антуанетты» Софии Копполы. Когда для фильма Бланику заказали более ста пар, он зарылся в архивы лондонского V&A Museum. В секции «Материалы» подробно расписана анатомия звездных туфель: среднее количество деталей этих шедевров — пятьдесят элементов. Материалы не ограничиваются кожей и шелком: в ход идут атлас, тафта, жемчуг, мех, кружево, кашемир, лен, хлопок, парча и шерсть. В «Географических открытиях» он сапожками из золота и оттенков слоновой кости преклоняется перед Россией и хозяйкой Эрмитажа Екатериной Великой, кстати, дикой модницей.