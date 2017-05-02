Met Gala 2017: 50 лучших нарядов гостей

Напомним, каждый год Met Gala задает тематику вечера. В этом году на балу чествуют Рей Кавакубо и архивы Comme des Garcons. За всю историю нью-йоркского музея эта выставка — второй случай, когда экспозиция будет посвящена работам одного дизайнера (первый раз был в 1983 году, когда музей посвятил бал творчеству Ива Сен-Лорана). На выставке Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between покажут около 120 работ Кавакубо для Comme des Garçons: от первой коллекции марки 1981 года до последней коллекции.