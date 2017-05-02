В Метрополитен-музее прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala, который в этом году посвящен творчеству Рей Кавакубо. Самые эффектные выходы знаменитостей — в нашей подборке.
Met Gala 2017: 50 лучших нарядов гостей
Бал Met Gala еще называют личной вечеринкой Анны Винтур: главный редактор американского Vogue сама утверждает список гостей. Впрочем одного одобрения Винтур недостаточно: входной билет даже для знаменитостей стоит 30 тысяч долларов, а место за столом — около 275 тысяч долларов. За один вечер Метрополитен-музей собирает почти 14 миллионов долларов.
Напомним, каждый год Met Gala задает тематику вечера. В этом году на балу чествуют Рей Кавакубо и архивы Comme des Garcons. За всю историю нью-йоркского музея эта выставка — второй случай, когда экспозиция будет посвящена работам одного дизайнера (первый раз был в 1983 году, когда музей посвятил бал творчеству Ива Сен-Лорана). На выставке Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between покажут около 120 работ Кавакубо для Comme des Garçons: от первой коллекции марки 1981 года до последней коллекции.
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