Met Gala 2017: 50 лучших нарядов гостей

В Метрополитен-музее прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala, который в этом году посвящен творчеству Рей Кавакубо. Самые эффектные выходы знаменитостей — в нашей подборке.

  • Анна Винтур в Chanel

  • Хелен Ласичан и Фаррелл Уильямс

  • Кендалл Дженнер в La Perla Haute Couture Collection

  • Кэти Перри в Maison Margiela

  • Алекса Чанг

  • Соланж

  • Эми Файн-Коллинз

  • Клэр Дейнс в Monse

  • Би Шеффер в Alexander McQueen

  • Дэйзи Ридли в Oscar de la Renta

  • Жизель Бюндхен в Stella McCartney

Бал Met Gala еще называют личной вечеринкой Анны Винтур: главный редактор американского Vogue сама утверждает список гостей. Впрочем одного одобрения Винтур недостаточно: входной билет даже для знаменитостей стоит 30 тысяч долларов, а место за столом — около 275 тысяч долларов. За один вечер Метрополитен-музей собирает почти 14 миллионов долларов.

  • Донателла Версаче и Кайли Дженнер в Atelier Versace

  • Селена Гомес в Coach и The Weeknd

  • Джейден Смит

  • Лора Дерн в Gabriela Hearst

  • Приянка Чопра в Ralph Lauren

  • Софи Риччи в Topshop

  • Софи Тернер в Louis Vuitton

  • Эмили Ратакожвски

  • Лили Коллинз

  • Адриана Лима

  • Даутцен Крез в Brock

Напомним, каждый год Met Gala задает тематику вечера. В этом году на балу чествуют Рей Кавакубо и архивы Comme des Garcons. За всю историю нью-йоркского музея эта выставка — второй случай, когда экспозиция будет посвящена работам одного дизайнера (первый раз был в 1983 году, когда музей посвятил бал творчеству Ива Сен-Лорана). На выставке Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between покажут около 120 работ Кавакубо для Comme des Garçons: от первой коллекции марки 1981 года до последней коллекции.

  • Дри Хэммингуэй

  • Кэти Холмс в Zac Posen

  • Дайан фон Фюрстенберг

  • Лина Данэм

  • Кортни Лав в Marc Jacobs

  • Элиссон Уильямс

  • Эмма Робертс

— МАТЕРИАЛ ДОПОЛНЯЕТСЯ —

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  • Автор: sobaka
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  • Фото: vogue.com/

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