Мэган Виртанен проведет «Показ мод 1945 года» в Летнем саду
Проект «Показ мод 1945 года» придумала Мэган Виртанен пять лет назад. С 2012 года он успел стать традицией — показы нарядов в духе 1945 года проходили в ЦПКиО им. Кирова, в РНБ на Московском проспекте и в библиотеке им. Маяковского. В этом году проект историка моды поддержал Русский музей: 9 мая шоу пройдет на главной аллее Летнего сада и будет включено в программу празднования Дня Победы. Показ будет проводиться так же, как это делалось в сороковые годы — под аккомпанемент аккордеона (Сергея Петрова) и с комментированием нарядов.
Мэган Виртанен
историк моды, преподаватель СПбГУ
«Проект демократичен: единственным условием для участия является полное соответствие наряда и аксессуаров советской моде 1945 года. Каждая из участниц готовит свой образ самостоятельно, пользуясь моими советами и общим руководством организатора показа. Если в 2012 году в проекте было всего 22 участницы, то уже к 2015 году их стало 53. Количество моделей в этом году, а также какие именно наряды будут показаны в Летнем саду, пока остаются в секрете».
«Показ мод 1945 года»
Летний Сад
9 мая, 14:00
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