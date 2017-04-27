Мэган Виртанен проведет «Показ мод 1945 года» в Летнем саду

Проект «Показ мод 1945 года» придумала Мэган Виртанен пять лет назад. С 2012 года он успел стать традицией — показы нарядов в духе 1945 года проходили в ЦПКиО им. Кирова, в РНБ на Московском проспекте и в библиотеке им. Маяковского. В этом году проект историка моды поддержал Русский музей: 9 мая шоу пройдет на главной аллее Летнего сада и будет включено в программу празднования Дня Победы. Показ будет проводиться так же, как это делалось в сороковые годы — под аккомпанемент аккордеона (Сергея Петрова) и с комментированием нарядов.