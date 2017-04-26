Как отличить оригинальную сумку IKEA от копии Balenciaga?

В сети появились десятки мемов, но самой смешной оказалось шутка самой IKEA. Компания выпустила инструкцию, как отличить оригинал IKEA Frakta от подделки: «Мешок должен шуршать, он должен вмещать хоккейную экипировку и кирпичи, сумку можно погрузить в грязь и отмыть с помощью садового шланга, и, главное, аксессуар стоит 0,99 долларов».