Как отличить оригинальную сумку IKEA от копии Balenciaga?

В осенне-зимней коллекции Balenciaga Демна Гвасалия показал большую синюю сумку, которая точь-в-точь повторяет дизайн хозяйственного мешка из IKEA. Цена копии — 2500 долларов.

  • Сумка Balenciaga, 2500 долларов

В сети появились десятки мемов, но самой смешной оказалось шутка самой IKEA. Компания выпустила инструкцию, как отличить оригинал IKEA Frakta от подделки: «Мешок должен шуршать, он должен вмещать хоккейную экипировку и кирпичи, сумку можно погрузить в грязь и отмыть с помощью садового шланга, и, главное, аксессуар стоит 0,99 долларов».

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  • Автор: sobaka
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