Художник Джефф Кунс сделал коллекцию для Louis Vuitton

На неделе мужской моды в Париже модный дом Louis Vuitton представил коллаборацию с Supreme, которую, мы уверены, ждет успех. А сегодня бренд объявил о новом сотрудничестве — с Джеффом Кунсом, которого называют самым дорогим современным художником. Американец разработал дизайн для серии сумок. Аксессуары украсили репродукции «Джоконды» Леонардо да Винчи, «Охоты на тигров и львов» Рубенса, а также работы Тициана, Ван Гога, Фрагонара. Всего в коллекции Masters — полсотни предметов: сумки, кошельки, чехлы для ноутбуков и платки.