8 способов выглядеть круто без ущерба для кошелька

Стайлинг в этом сезоне влиятельнее самого дизайна. В рубрике «Практикум» мы даем наглядные инструкции, как обыграть ту или иную вещь, чтобы выглядеть в духе времени без ущерба для кошелька. В этом выпуске разбираем мелочи, которые превратят образ в остромодный.

Свитер — новый шарф

Майкл Корс на своем осенне-зимнем шоу в Нью-Йорке предложил способ, как вернуть старому свитеру вторую жизнь — нужно просто завязать его как шарф. Дизайнер даже дал подробную инструкцию: согните верхнюю часть свитера примерно на 15 сантиметров, задрапируйте «тело» кофты над одним плечом, рукава над другим, а затем завяжите рукава вокруг шеи.

  • Michael Kors, осень-зима 2017

  • Michael Kors, осень-зима 2017

  • Michael Kors, осень-зима 2017

Легинсы 

Дизайнер Джамбаттиста Валли назвал легинсы обновленной версией маленького черного платья. А своей осенне-зимней коллекцией доказал, что даже обычные треники Nike можно носить со всем, включая блузки с пышными рукавами эпохи барокко, укороченные жакеты и ботильоны на шнуровке. И этому есть объяснение: мы уже рассказывали, что за последние два-три года мода максимально упростилась, стала предельно реалистичной. Начался процесс, который в английском языке принято называть casualisation: утром ты мог гулять по лесу, потом ехать в офис, а после работы отправиться на вечеринку — и для этого сегодня не нужно иметь три комплекта одежды. Будет достаточно теплого свитера, трикотажного платья, универсальных ботинок и, да, легинсов.

  • Giambattista Valli, осень-зима 2017

  • MSGM, осень-зима 2017

  • Paco Rabbane, resort 2017

Широкий ремень

В этом году дизайнеры взяли курс на ультраженственность: поэтому самый популярный силуэт на подиуме — это «песочные часы», то есть акцентированная талия. Самый простой способ подчеркнуть ее — носить широкий ремень. Причем, как показывает коллекция француженки Isabel Marant, подпоясывать можно все что угодно: дубленки, бохо-платья в пол, миди- и мини-юбки, жакеты и свитеры.

  • Isabel Marant, осень-зима 2017

  • Nina Ricci, осень-зима 2017

  • Nina Ricci, осень-зима 2017

 

Гольфы

Гольфы, надетые с босоножками и туфлями, гарантированно испугают мам и бабушек, но давайте дадим длинным носкам шанс: в лукбуке Paco Rabanne и Sacai, например, они выглядят не абсурдно, а в духе времени.

  • Paco Rabanne, resort 2017

  • Sacai, resort 2017

  • Sacai, resort 2017

Шелковый платок

Мы уже рассказывали, что тренд на чокеры и плотно завязанные шейные платки, который царил в женских коллекциях в прошлом году, получил оригинальное продолжение: стал мужским. Чокер, например, появился в коллекциях Gucci, Dior Homme и Louis Vuitton. Конкуренцию этому аксессуару в следующем сезоне может составить шелковый платок: да, теперь носить его могут и мужчины.

  • MSGM, осень-зима 2017

  • MSGM, осень-зима 2017

  • MSGM, осень-зима 2017

Маленькая тряпочная сумка

Дизайнер марки Attico Джорджия Тордини на своем примере показывает, что статус главной героини стритстайла можно получить, одеваясь в обычные джинсы и однотонные рубашки. Но это еще не все: в двух последних коллекциях Тордини мы обратили внимание на аксессуар, который делает весь образ. Это небольшая тряпочная сумка (такую можно сшить за десять минут), которая прикрепляется к ремню на джинсах, поясу на рубашке или носится в руках.

  • Attico, весна-лето 2017

  • Attico, весна-лето 2017

  • Attico, осень-зима 2017

Кепка

Бейсболка неожиданно превратилась в хит сезона. Самую простую пятипанельную кепку теперь можно кастомизировать коллекцией папиных значков и носить с чем угодно: как делают Balenciaga — с летними платьями на бретельках, как Public School — c пальто и куртками, как Valentino — cо строгими костюмами.

  • Public School, осень-зима 2017

  • Valentino, осень-зима 2017

  • Balenciaga, resort 2017

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