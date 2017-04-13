Стайлинг в этом сезоне влиятельнее самого дизайна. В рубрике «Практикум» мы даем наглядные инструкции, как обыграть ту или иную вещь, чтобы выглядеть в духе времени без ущерба для кошелька. В этом выпуске разбираем мелочи, которые превратят образ в остромодный.
8 способов выглядеть круто без ущерба для кошелька
Свитер — новый шарф
Майкл Корс на своем осенне-зимнем шоу в Нью-Йорке предложил способ, как вернуть старому свитеру вторую жизнь — нужно просто завязать его как шарф. Дизайнер даже дал подробную инструкцию: согните верхнюю часть свитера примерно на 15 сантиметров, задрапируйте «тело» кофты над одним плечом, рукава над другим, а затем завяжите рукава вокруг шеи.
Легинсы
Дизайнер Джамбаттиста Валли назвал легинсы обновленной версией маленького черного платья. А своей осенне-зимней коллекцией доказал, что даже обычные треники Nike можно носить со всем, включая блузки с пышными рукавами эпохи барокко, укороченные жакеты и ботильоны на шнуровке. И этому есть объяснение: мы уже рассказывали, что за последние два-три года мода максимально упростилась, стала предельно реалистичной. Начался процесс, который в английском языке принято называть casualisation: утром ты мог гулять по лесу, потом ехать в офис, а после работы отправиться на вечеринку — и для этого сегодня не нужно иметь три комплекта одежды. Будет достаточно теплого свитера, трикотажного платья, универсальных ботинок и, да, легинсов.
Широкий ремень
В этом году дизайнеры взяли курс на ультраженственность: поэтому самый популярный силуэт на подиуме — это «песочные часы», то есть акцентированная талия. Самый простой способ подчеркнуть ее — носить широкий ремень. Причем, как показывает коллекция француженки Isabel Marant, подпоясывать можно все что угодно: дубленки, бохо-платья в пол, миди- и мини-юбки, жакеты и свитеры.
Гольфы
Гольфы, надетые с босоножками и туфлями, гарантированно испугают мам и бабушек, но давайте дадим длинным носкам шанс: в лукбуке Paco Rabanne и Sacai, например, они выглядят не абсурдно, а в духе времени.
Шелковый платок
Мы уже рассказывали, что тренд на чокеры и плотно завязанные шейные платки, который царил в женских коллекциях в прошлом году, получил оригинальное продолжение: стал мужским. Чокер, например, появился в коллекциях Gucci, Dior Homme и Louis Vuitton. Конкуренцию этому аксессуару в следующем сезоне может составить шелковый платок: да, теперь носить его могут и мужчины.
Маленькая тряпочная сумка
Дизайнер марки Attico Джорджия Тордини на своем примере показывает, что статус главной героини стритстайла можно получить, одеваясь в обычные джинсы и однотонные рубашки. Но это еще не все: в двух последних коллекциях Тордини мы обратили внимание на аксессуар, который делает весь образ. Это небольшая тряпочная сумка (такую можно сшить за десять минут), которая прикрепляется к ремню на джинсах, поясу на рубашке или носится в руках.
Скакалки
Прием с зарядками для телефона, которыми в лукбуке MM6 Maison Margiela подпоясывали костюмы и платья, конечно, перебор для повседневности. Но намотанные на сумки скакалки вместо ручек — ироничный и допустимый ход, который мы подсмотрели в осеннем лукбуке Roksanda.
Кепка
Бейсболка неожиданно превратилась в хит сезона. Самую простую пятипанельную кепку теперь можно кастомизировать коллекцией папиных значков и носить с чем угодно: как делают Balenciaga — с летними платьями на бретельках, как Public School — c пальто и куртками, как Valentino — cо строгими костюмами.
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