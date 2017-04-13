8 способов выглядеть круто без ущерба для кошелька

Легинсы

Дизайнер Джамбаттиста Валли назвал легинсы обновленной версией маленького черного платья. А своей осенне-зимней коллекцией доказал, что даже обычные треники Nike можно носить со всем, включая блузки с пышными рукавами эпохи барокко, укороченные жакеты и ботильоны на шнуровке. И этому есть объяснение: мы уже рассказывали, что за последние два-три года мода максимально упростилась, стала предельно реалистичной. Начался процесс, который в английском языке принято называть casualisation: утром ты мог гулять по лесу, потом ехать в офис, а после работы отправиться на вечеринку — и для этого сегодня не нужно иметь три комплекта одежды. Будет достаточно теплого свитера, трикотажного платья, универсальных ботинок и, да, легинсов.