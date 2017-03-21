Шубы из нулевых и кожаные плащи в новой коллекции Alexander Terekhov

Показ Александра Терехова прошел в Третьяковской галерее. Но локация и суперзвездный первый ряд с Никой Белоцерковской, Матильдой Шнуровой, Леной Перминовой, Натальей Гольденберг и Верой Брежневой — не единственный успех вечера. Новая коллекция московского дизайнера получилась в духе времени: мы увидели десятки приталенных шелковых платьев, которые хороши для повседневности и красной дорожки одновременно, переливающиеся наряда, кожаные мини и плащи в духе актуальных 1980-х. 

Но главной вещью коллекции стала шуба: длинная, в пол, преимущественно из неокрашенного меха, которая напоминает нам о рэперах с золотыми цепями на шее и начале 2000-х годов (похожие модели мы уже видели в осенне-зимних коллекциях J. W. Anderzon и Yeezy). Терехов умело миксует шубы с противоположными по смыслу вещами — например, с серебряными комбинациями или шелковыми платьями нежных оттенков.

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