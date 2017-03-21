Шубы из нулевых и кожаные плащи в новой коллекции Alexander Terekhov

Но главной вещью коллекции стала шуба: длинная, в пол, преимущественно из неокрашенного меха, которая напоминает нам о рэперах с золотыми цепями на шее и начале 2000-х годов (похожие модели мы уже видели в осенне-зимних коллекциях J. W. Anderzon и Yeezy). Терехов умело миксует шубы с противоположными по смыслу вещами — например, с серебряными комбинациями или шелковыми платьями нежных оттенков.