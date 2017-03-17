Модель с телефоном, пэчворк и очень много принтов на показе Anastasia Dokuchaeva

Мы увидели бархатные костюмы, шелковые запринтованные комплекты, пестрые бомберы с пэчворком и бахромой и стеганые куртки в золотых и серебряных вариациях. А еще остроумный стайлинг, который планируем повторить в следующем сезоне: например, сочетание цветочного платья с кожаными жилетами и как минимум три принта в одном луке.