Анастасия Докучаева — финалистка нашего проекта «Новые имена в дизайне 2016», которая очаровала всю редакцию сложносочиненными образами с восточным характером. В этом сезоне дизайнер представила свою новую коллекцию в рамках Mercedes-Benz Fashion Week в Москве.
Модель с телефоном, пэчворк и очень много принтов на показе Anastasia Dokuchaeva
Мы увидели бархатные костюмы, шелковые запринтованные комплекты, пестрые бомберы с пэчворком и бахромой и стеганые куртки в золотых и серебряных вариациях. А еще остроумный стайлинг, который планируем повторить в следующем сезоне: например, сочетание цветочного платья с кожаными жилетами и как минимум три принта в одном луке.
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