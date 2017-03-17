Модель с телефоном, пэчворк и очень много принтов на показе Anastasia Dokuchaeva

Анастасия Докучаева — финалистка нашего проекта «Новые имена в дизайне 2016», которая очаровала всю редакцию сложносочиненными образами с восточным характером. В этом сезоне дизайнер представила свою новую коллекцию в рамках Mercedes-Benz Fashion Week в Москве.

Мы увидели бархатные костюмы, шелковые запринтованные комплекты, пестрые бомберы с пэчворком и бахромой и стеганые куртки в золотых и серебряных вариациях. А еще остроумный стайлинг, который планируем повторить в следующем сезоне: например, сочетание цветочного платья с кожаными жилетами и как минимум три принта в одном луке. 

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