Самый простой способ приблизить весну — это новое платье: пастельного оттенка, с цветочным принтом или из легких материалов. Мы нашли в магазине три десятка таких — от 2500 до 280 000 рублей.
30 весенних платьев из городских магазинов
То, что обзавестись легким платьем нужно не дожидаясь плюсовой температуры, нам подсказали недавно прошедшие недели моды в Лондоне, Милане и Париже. Самый популярный комплект, который мы увидели на показах, — летнее легкое платье + сапоги. Это означает, что легкие наряды можно носить не только летом, а высокие ботинки — не только осенью. Абсурдное, внесезонное, но очень красивое сочетание поддержали в своих коллекциях Loewe, Valentino, Acne, Dries van Noten, Marni. И этот список можно еще долго продолжать.
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Osome2some, 18600 руб. (Osome2some)
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Emilio Pucci, 88 800 руб. (ДЛТ)
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Uniqlo x Iness de la Fressange, 3999 руб. (Uniqlo в «Галерее»)
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MSGM, 41600 руб. (Very)
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Накидка M-U-R, 5000 руб. (8-store)
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Altuzarra, 112 860 руб. (DayNight)
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So Number One, 15000 руб. (So Number One)
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No. 21, 54 150 руб. (ДЛТ)
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Titch, 2 850 руб. («Мыльная белка»)
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«Уста к устам», 4500 руб. («Уста к устам»)
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Celine, 169 000 руб. (ДЛТ)
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NNedre, 5900 руб. (NNedre)
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Maison Margiela 101 400 руб. (Babochka)
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Bond, 6 490 руб. («Мармеладова-Букетик»)
Начать эксперименты со стайлингом можно уже сейчас. Тем более, что хорошей альтернативой middle-маркету и люксу могут стать платья российских брендов: модели свободного кроя и базовых цветов у NNedre, платья-халаты Asya Malbershtein, вечерние варианты osome2some или So Number One. А в масс-маркете по количеству повседневных моделей выигрывает Uniqlo — тем более, что в магазине бренда в «Галерее» уже доступны коллаборации с Кристофом Лемэром и Инес де ля Фрессанж.
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Balenciaga, 69 950 руб. (ДЛТ)
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Uniqlo, 3999 руб. (Uniqlo)
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NNedre, 4800 руб. (NNedre)
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Uniqlo U, 6999 руб. (Uniqlo в «Галерее»)
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Self-Portrait, 28 600 руб. (Babochka)
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Zimmerman, 37758 руб. (DayNight)
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Tommy Hilfiger, 52 900 руб. (Tommy Hilfiger)
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DKNY, 40 200 руб. (DKNY)
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7290 руб. (Len Studios)
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Asya Malbershtein, 9900 руб. (Asya Malbershtein)
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Korsun, 50 000 руб. (korsun.com)
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Marni, 261 000 руб. (nevsky 152 concept store)
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Dolce Gabbana, 93 000 руб. (ДЛТ)
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Uniqlo U, 6999 руб. (Uniqlo в «Галерее»)
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J. W. Anderson, 45 700 руб. (nevsky 152 concept store)
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Louis Vuitton, 280 000 руб. (Louis Vuitton)
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