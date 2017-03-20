30 весенних платьев из городских магазинов

То, что обзавестись легким платьем нужно не дожидаясь плюсовой температуры, нам подсказали недавно прошедшие недели моды в Лондоне, Милане и Париже. Самый популярный комплект, который мы увидели на показах, — летнее легкое платье + сапоги. Это означает, что легкие наряды можно носить не только летом, а высокие ботинки — не только осенью. Абсурдное, внесезонное, но очень красивое сочетание поддержали в своих коллекциях Loewe, Valentino, Acne, Dries van Noten, Marni. И этот список можно еще долго продолжать.