30 весенних платьев из городских магазинов

Самый простой способ приблизить весну — это новое платье: пастельного оттенка, с цветочным принтом или из легких материалов. Мы нашли в магазине три десятка таких — от 2500 до 280 000 рублей.

То, что обзавестись легким платьем нужно не дожидаясь плюсовой температуры, нам подсказали недавно прошедшие недели моды в Лондоне, Милане и Париже. Самый популярный комплект, который мы увидели на показах, — летнее легкое платье + сапоги. Это означает, что легкие наряды можно носить не только летом, а высокие ботинки — не только осенью. Абсурдное, внесезонное, но очень красивое сочетание поддержали в своих коллекциях Loewe, Valentino, Acne, Dries van Noten, Marni. И этот список можно еще долго продолжать.

  • Osome2some, 18600 руб. (Osome2some)

  • Emilio Pucci, 88 800 руб. (ДЛТ)

  • Uniqlo x Iness de la Fressange, 3999 руб. (Uniqlo в «Галерее»)

  • MSGM, 41600 руб. (Very)

  • Накидка M-U-R, 5000 руб. (8-store)

  • Altuzarra, 112 860 руб. (DayNight)

  • So Number One, 15000 руб. (So Number One)

  • No. 21, 54 150 руб. (ДЛТ)

  • Titch, 2 850 руб. («Мыльная белка»)

  • «Уста к устам», 4500 руб. («Уста к устам»)

  • Celine, 169 000 руб. (ДЛТ)

  • NNedre, 5900 руб. (NNedre)

  • Maison Margiela 101 400 руб. (Babochka)

  • Bond, 6 490 руб. («Мармеладова-Букетик»)

Начать эксперименты со стайлингом можно уже сейчас. Тем более, что хорошей альтернативой middle-маркету и люксу могут стать платья российских брендов: модели свободного кроя и базовых цветов у NNedre, платья-халаты Asya Malbershtein, вечерние варианты osome2some или So Number One. А в масс-маркете по количеству повседневных моделей выигрывает Uniqlo — тем более, что в магазине бренда в «Галерее» уже доступны коллаборации с Кристофом Лемэром и Инес де ля Фрессанж.

  • Balenciaga, 69 950 руб. (ДЛТ)

  • Uniqlo, 3999 руб. (Uniqlo)

  • NNedre, 4800 руб. (NNedre)

  • Uniqlo U, 6999 руб. (Uniqlo в «Галерее»)

  • Self-Portrait, 28 600 руб. (Babochka)

  • Zimmerman, 37758 руб. (DayNight)

  • Tommy Hilfiger, 52 900 руб. (Tommy Hilfiger)

  • DKNY, 40 200 руб. (DKNY)

  • 7290 руб. (Len Studios)

  • Asya Malbershtein, 9900 руб. (Asya Malbershtein)

  • Korsun, 50 000 руб. (korsun.com)

  • Marni, 261 000 руб. (nevsky 152 concept store)

  • Dolce Gabbana, 93 000 руб. (ДЛТ)

  • Uniqlo U, 6999 руб. (Uniqlo в «Галерее»)

  • J. W. Anderson, 45 700 руб. (nevsky 152 concept store)

  • Louis Vuitton, 280 000 руб. (Louis Vuitton)

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  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

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Комментарии (1)

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  • Kira Musatova 20 марта, 2017
    Даже, если бы предложили бесплатно эти модели, не взяла бы их. Нет в них никакой "изюминки"ни в фасоне, ни в рисунке. Похоже, вся "изюминка" заключается только в цене. Платить такие деньги только потому, что это бренд - большая глупость

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