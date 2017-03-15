15 причин полюбить спортивный стиль в этом сезоне

Запоминаем главные правила весенне-летнего сезона: парни должны выглядеть как трудные подростки из городских гетто в растянутах трениках или как только что вышедшие с занятий по боксу мачо. А у девушек купальник — это новое платье.
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Запоминаем главные правила весенне-летнего сезона: парни должны выглядеть как трудные подростки из городских гетто в растянутах трениках или как только что вышедшие с занятий по боксу мачо. А у девушек купальник — это новое платье.
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