15 причин полюбить спортивный стиль в этом сезоне

Запоминаем главные правила весенне-летнего сезона: парни должны выглядеть как трудные подростки из городских гетто в растянутах трениках или как только что вышедшие с занятий по боксу мачо. А у девушек купальник — это новое платье.

  • Stella McCartney

  • Balenciaga

  • A.P.C.

  • Alexander Wang

  • Calvin Klein

  • DKNY

  • Emilio Pucci

  • Etro

  • Facetasm

  • Gosha Rubchinskiy

  • Fausto Puglisi

  • Versace

  • Palm Angels

  • Faith Connexion

  • Paul & Joe

  • Philipp Plein

  • Marcelo Burlon

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  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:
  • Материал из номера: Март, 194

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