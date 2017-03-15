По завершении основных недель моды в мировом фэшн-марафоне, пока впечатления от увиденного в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже не успели поблекнуть, мы составили гид по тенденциям, которые будут актуальны через полгода.
Что носить в новом сезоне? 10 важных тенденций из Парижа, Милана, Лондона и Нью-Йорка
Обнажение груди
Самая феминистическая тенденция сезона — обнажение груди. Если мужчине позволено щеголять голым торсом, то почему этого не может делать женщина? Грудь как торжество феминизма, равенства, братства подана в коллекциях Off/White, Saint Laurent и Calvin Klein.
Клетка
Шотландка, тартан, гленчек — называть этот узор можно по-разному. Носить самую популярную клетку сезона, которая неизбежно ассоциируется с школьной формой, нужно согласно правилу баланса: с яркими толстовками или блузками, как на шоу Balenciaga и Off/White, или с вещами противоположных фактур — например, с кружевом или шелком, как у Mulberry.
Автономные рукава
Сделать митенки фэшн-аксессуаром? Легко, если за дело берется Раф Симонс. Все, чего касается дизайнер, вмиг становится остромодным. В следующем сезоне мы не проживем без автономных рукавов: носить их можно и модно с майками или, как советуют Calvin Klein и Diane Von Furstenberg, с вечерними платьями.
Одно плечо
Голыми плечами сегодня никого не увидишь, а одним плечом — еще можно. Balenciaga смещают застежку пальто и курток в район плеча, Proenza Schouler делают вырезы на платьях, а Isabel Marant и Saint Laurent вспоминают силуэты восьмидесятых.
Натуральные шубы
Еще в прошлом году индустрию настигло движение fur free против натурального меха: люксовые бренды (Lacoste, Ralph Lauren, Calvin Klein, Armani) объединились в ассоциации, а универмаги (например, лондонский Selfridges) ввели запрет на продажу меха. Но в новом сезоне все изменится: Celine, Louis Vuitton, Simone Rocha будто подстроились под русский рынок и выпустили на подиум шубы из натурального меха. Больше всего отличился Канье Уэст: в сети шутили, что на лохматую шубу Yeezy его вдохновил недавний визит в Москву.
Завышенная линия талии
Линия талии осенью поднимется выше, но резкого обновление гардероба это не требует: достаточно просто повязать широкий ремень, как на показе Nina Ricci.
Широкие плечи
Оверсайз — прием не новый. Но дизайнеры модифицирует его, увеличивая только плечи: берем пиджаки (в идеале — с подплечниками, да) на два размера больше и ориентируемся на модные съемки конца восьмидесятых, как сделал Рудольфо Пальялунга для Jil Sander.
Платье + ботинки
Легкое летнее платье в следующем сезоне будет нуждаться не в босоножках, а в сапогах: абсурдное, но очень красивое сочетание поддержали Loewe, Valentino, Acne, Dries van Noten, Sonia Rykiel, Marni (и этот список можно еще долго продолжать).
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