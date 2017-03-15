Что носить в новом сезоне? 10 важных тенденций из Парижа, Милана, Лондона и Нью-Йорка

Натуральные шубы

Еще в прошлом году индустрию настигло движение fur free против натурального меха: люксовые бренды (Lacoste, Ralph Lauren, Calvin Klein, Armani) объединились в ассоциации, а универмаги (например, лондонский Selfridges) ввели запрет на продажу меха. Но в новом сезоне все изменится: Celine, Louis Vuitton, Simone Rocha будто подстроились под русский рынок и выпустили на подиум шубы из натурального меха. Больше всего отличился Канье Уэст: в сети шутили, что на лохматую шубу Yeezy его вдохновил недавний визит в Москву.