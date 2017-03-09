Louis Vuitton устроили показ в Лувре

«Сегодня, когда некоторые люди говорят о важности границ, — комментирует свой показ Николя Гескьер (явно намекая о строительстве стены на границе с Мексикой), — я считаю, что мода всегда ломала эти границы. Особенно в мультикультурном Париже — городе, который зарекомендовал себя как пристанище дизайнеров со всего мира. Организовать показ в Лувре, где рады каждому, вне зависимости от национальности — это наш месседж».