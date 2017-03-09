Шоу осенне-зимней коллекции Louis Vuitton провели в закрытом по вторникам Лувре. В северном крыле музея модели дефилировали между скульптурами 17 и 18 веков, показывая моду будущего.
Louis Vuitton устроили показ в Лувре
«Сегодня, когда некоторые люди говорят о важности границ, — комментирует свой показ Николя Гескьер (явно намекая о строительстве стены на границе с Мексикой), — я считаю, что мода всегда ломала эти границы. Особенно в мультикультурном Париже — городе, который зарекомендовал себя как пристанище дизайнеров со всего мира. Организовать показ в Лувре, где рады каждому, вне зависимости от национальности — это наш месседж».
Чувство безграничности и постарался передать дизайнер в коллекции: ткань, из которой сделаны джинсы — на самом деле не деним, а обработанная специальном образом шерсть, из кожи сделаны даже рубашки, а а мех и спортивные вещи с подачи Гескьера становятся лучшими друзьями.
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