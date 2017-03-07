Когда мода стала беспредельно простой, за дело взялся Карл Лагерфельд и всё усложнил. Следующей осенью, например, мы не проживем без космического одеяла, которое можно носить даже поверх твидового костюма, серебряных курток с вставками из овчины и сложносочиненного стайлинга: носим два слоя юбок, а платья надеваем поверх шорт и свитеров.