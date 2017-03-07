Нет, мы не шутим. В конце показа Chanel запустили белоснежную ракету c именем Gabrielle Chanel с логотипом бренда, тем самым обозначив, каким будет новым сезон — очень футуристичным.
Много белых вещей и запуск ракеты на показе Chanel
Когда мода стала беспредельно простой, за дело взялся Карл Лагерфельд и всё усложнил. Следующей осенью, например, мы не проживем без космического одеяла, которое можно носить даже поверх твидового костюма, серебряных курток с вставками из овчины и сложносочиненного стайлинга: носим два слоя юбок, а платья надеваем поверх шорт и свитеров.
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