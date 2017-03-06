24 марта мы объявим десятку финалистов проекта «Новые имена в дизайне», которых выберут читатели и экспертный совет конкурса. А сегодня готовы рассказать, какие призы мы подготовили для участников.
Объявлены призы проекта «Новые имена в дизайне 2017»
Mercedes-Benz Fashion Week в лице Александра Шумского огранизует финалистам итоговый показ в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg 1 апреля;
Журнал «Собака.ru» в лице главного редактора Яны Милорадовской снимет вещи из коллекций финалистов для майского номера;
Институт Mod'Art St. Petersburg в лице эксперта Любови Булавкиной подарит одному победителю поездку в Париж в рамках обучающей программы «Модная экспедиция» в сопровождении куратора и переводчика;
Агентство Crispy Point в лице создателей Анны Прилуцкой и Ксении Дубяго создаст одному из участников профессиональный лукбук, взяв на себя полный цикл подготовки, включая фотосъемку и продакшн;
Международная школа дизайна IDS пригласит одного из победителей на обучение в рамках курса «Fashion-дизайн. Курс на моду!»;
«РусМода» в лице директора Оксаны Лаврентьевой и BeFree в лице директора по продукту Оксаны Слободиной предоставят победителям стажировку в компании, дав возможность лично изучить устройство крупного модного бренда изнутри;
Bureau Lukovsky во главе с экспертом конкурса Сергеем Луковским займется организацией и режиссурой итогового показа 1 апреля;
Фотограф Антон Рудзат подарит одному победителю профессиональную фотосъемку коллекции;
Татьяна Парфенова, Алина Герман и Юлия Матвиенко (JM Studio) пригласят участников, которых выберут сами, к себе на стажировку;
Художник-каллиграф Покрас Лампас совместно с одним из участников создаст творческую коллаборацию моды и графики, разработав совместную инсталляцию;
Костюмер Надежда Васильева пригласит одного из дизайнеров на съемку и проведет персональный мастер-класс.
В экспертном совете конкурса «Новые имена в дизайне 2017» — успешные отечественные дизайнеры, представители онлайн- и оффлайн-ритейла, топовые блогеры, фотографы и работники модной индустрии. Напомним, сейчас на сайте fashion.sobaka.ru проходит онлайн-голосование: двух его победителей, а также еще 8 дизайнеров, которых выберут эксперты, мы объявим 24 марта.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.