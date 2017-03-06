Объявлены призы проекта «Новые имена в дизайне 2017»

Mercedes-Benz Fashion Week в лице Александра Шумского огранизует финалистам итоговый показ в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg 1 апреля;

Журнал «Собака.ru» в лице главного редактора Яны Милорадовской снимет вещи из коллекций финалистов для майского номера;

Институт Mod'Art St. Petersburg в лице эксперта Любови Булавкиной подарит одному победителю поездку в Париж в рамках обучающей программы «Модная экспедиция» в сопровождении куратора и переводчика;

Агентство Crispy Point в лице создателей Анны Прилуцкой и Ксении Дубяго создаст одному из участников профессиональный лукбук, взяв на себя полный цикл подготовки, включая фотосъемку и продакшн;

Международная школа дизайна IDS пригласит одного из победителей на обучение в рамках курса «Fashion-дизайн. Курс на моду!»;

«РусМода» в лице директора Оксаны Лаврентьевой и BeFree в лице директора по продукту Оксаны Слободиной предоставят победителям стажировку в компании, дав возможность лично изучить устройство крупного модного бренда изнутри;