Дмитрий Медведев, Фидель Кастро и еще 5 политиков в кроссовках

Уэнди Дэвис в Mizuno

Американский сенатор-демократ получила мировую известность после отчаянного поступка: чтобы отменить закон о запрете на аборт в Техасе, политику пришлось выступать с речью больше десяти часов (при этом нельзя облакачиваться на трибуну, садиться на стул, прерываться на еду и туалет и даже просто замолкать). Мы не знаем, удалось бы ей это сделать, если бы не кроссовки Mizuno: до речи Дэвис модель позицинировали как беговую, а после — как кроссовки, которые помогли побороться за права женщин в Америке.