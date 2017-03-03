Кроссовки Дмитрия Медведева — самая обсуждаемая обувь этой недели. Рассказываем о политиках, которые демократизируют официальный дресс-код так же, как и премьер-министр.
Дмитрий Медведев, Фидель Кастро и еще 5 политиков в кроссовках
Дмитрий Медведев и Nike Air Max
Главным инфоповодом вчерашнего дня стали кроссовки премьер-министра, которые привели команду Навального к масштабному расследованию. Мы сфокусируемся на кроссовках Nike. Модель Flyknit Air Max с вязаным верхом и леденцовой подошвой — больше о моде, чем о спорте, хоть и позиционирует себя как беговая. Вообще по коллекции Air Max среди политиков сникерхеда Медведева сложно перещеголять: мы уже видели на нем как минимум пять разных моделей. Причем никаких коллабораций, только обычные модели, которые можно купить в любом Nike.
Владимир Путин и Forward
Кроссовки президента более демократичны, Путин будто чувствует мировую тенденцию на все русское. Его выбор — кроссовки отечественной марки Forward, цена на которые не превышает три тысячи рублей. Разумеется, модель, как у Путина, тут же была раскуплена: и мы не сомневаемся, что это дело рук всё тех же иностраных фэшионистас, которые летом сходили с ума по олимпийской форме российской сборной в Рио-де-Жанейро.
Тереза Мэй и Stella McCartney
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — тот еще шузоголик: модный глянец сбивается, подсчитывая ее пары леопардовых остроносых туфель на маленьком каблуке и переливающихся лодочек. И, конечно, в ее гардеробе найдется патриотичная пара кроссовок: например, та, что сделана Стеллой МакКартни накануне лондонской Олимпиады.
Уэнди Дэвис в Mizuno
Американский сенатор-демократ получила мировую известность после отчаянного поступка: чтобы отменить закон о запрете на аборт в Техасе, политику пришлось выступать с речью больше десяти часов (при этом нельзя облакачиваться на трибуну, садиться на стул, прерываться на еду и туалет и даже просто замолкать). Мы не знаем, удалось бы ей это сделать, если бы не кроссовки Mizuno: до речи Дэвис модель позицинировали как беговую, а после — как кроссовки, которые помогли побороться за права женщин в Америке.
Билл Клинтон и New Balance
Утренняя рутина Билла Клинтона — это пробежки, от которых он не отказывался даже в командировках (история помнит его пробежку с телохранителями вдоль Москвы-реки). Кроме того, бывший президент США приглашал побегать вместе с ним департамент полиции, сотрудников Белого дома или конкурентов по президентской гонке. Беговым кроссовками Билла Клинтона принято считать модель 997 New Balance, хотя с 1980-х годов технологии производства спортивной обуви значительно поменялись, и сегодня эта модель позицинируется как повседневная.
Барак Обама и Asics
В отличие от Клинтона, Барак Обама носит спортивную обувь не на пробежки, а в повседневности: с джинсами, рубашками, толстовками и пиджаками. Самая популярная модель экс-президента — Asics Gel-1000, которая стоит меньше 5000 рублей.
Фидель Кастро и Adidas
Лидер кубинской революции был фанатом Adidas: спортивные костюмы, олимпийки и кроссовки, которые Кастро носил даже с военной формой.
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